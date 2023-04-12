Samsunspor - Tuzlaspor maçında garip olay: Bünyamin Yürür oyundan çıkmayı reddetti Yeşil sahalarda ender rastlanacak bir olaya 1.Lig ev sahipliği yaptı. Samsunspor'un, Tuzla'yı 1-0 devirdiği maçta Bünyamin Yürür tabelada numarası yanmasına rağmen oyundan çıkmayı reddetti, o anlar tarihe geçti...

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında lider Samsunspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor engelini de aştı.

Dakika 2'de Philip Awuku'nun kendi kalesine attığı golle kırmızı-beyazlılar, İstanbul ekibini 1-0 yendi. Böylece puanını 66 yapan ve takipçisi Eyüp'le farkı maç fazlasıyla 6'ya çıkartan Karadeniz ekibi, 2 haftasını hükmen galip geçeceği ligde kalan 3 maçtan 1'ini yenerse diğer sonuçlara bakmadan Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

Tuzla'da kriz

Samsunspor açısından oldukça keyifli bir karşılaşma geride kalırken Tuzla cephesinde kriz çıktı.

Yeşil sahalarda çok ender rastlanan olaylardan biri yaşandı. Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı oyuna müdahale etmek için 75'te Muhammed Demirci'yi kenara aldı ve Bünyamin Yürür'ü sahaya sürdü. Tavacı, 89'da ise flaş bir kararla Bünyamin'i oyundan almak istedi.

Oyundan çıkmak istemedi

4. hakem tabelayla Bünyamin-Giannelli Imbula değişikliğini gösterince Bünyamin Yürür kenara tepki gösterdi. 14 dakika evvel sahaya sürülen 25 yaşındaki futbolcu oyundan çıkmak istemedi, böylece değişiklik de gerçekleşmedi. İmbula ise direkt soyunma odasına gitti.

Bünyamin Yürür, hatırlanacağı üzere sezon başında Amedspor'dan transfer edilmişti. Bu sezon 20 maça çıkan ön libero, 2 gol 2 asistlik performansla takım arkadaşlarına yardım etti.

Dipnot: Bir oyuncu değişiklik kararına rağmen sahadan çıkmayı reddederse, maçın hakemi oyunu devam ettirmek zorunda.