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Samsunspor ve Bandırmaspor 1. lige yükseldi

Samsunspor ve Bandırmaspor 1. lige yükseldi

TFF, 2. ve 3. liglerin liderlerinin bir üst lige çıkmasına karar verdi. 2., 3. ve 4. sıradaki takımlar ise play-off oynayacak.