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    Samsunspor ve Bandırmaspor 1. lige yükseldi

    TFF, 2. ve 3. liglerin liderlerinin bir üst lige çıkmasına karar verdi. 2., 3. ve 4. sıradaki takımlar ise play-off oynayacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 18:00
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    Samsunspor ve Bandırmaspor 1. lige yükseldi

    TFF, 2. Lig ve 3. Lig için kararını verdi.

    Böylece Samsunspor ve Bandırmaspor, 1. Lig'e, Serik Belediyespor, Kocaelispor ve Karacabey Belediyespor, 2. Lig'e yükseldi.

    2. 3. ve 4. sıradaki takımlar play-off oynayacak.

    Ayrıntılar gelecek...

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