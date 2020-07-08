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- Samsunspor ve Bandırmaspor 1. lige yükseldi
Samsunspor ve Bandırmaspor 1. lige yükseldi
TFF, 2. ve 3. liglerin liderlerinin bir üst lige çıkmasına karar verdi. 2., 3. ve 4. sıradaki takımlar ise play-off oynayacak.
- Haber Merkezi
- 08.07.2020 - 18:00
TFF, 2. Lig ve 3. Lig için kararını verdi.
Böylece Samsunspor ve Bandırmaspor, 1. Lig'e, Serik Belediyespor, Kocaelispor ve Karacabey Belediyespor, 2. Lig'e yükseldi.
2. 3. ve 4. sıradaki takımlar play-off oynayacak.
Ayrıntılar gelecek...