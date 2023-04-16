Samsunspor'a Belçika modeli Samsunspor'un 11 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirip kariyerindeki üçüncü şampiyonluğu kazanan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Süper Lig hazırlıklarına başladı.

DHA

1. Lig'in bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yeni sezon hazırlıklarına da başladı.

Başkan Yüksel Yıldırım'ın Süper Lig'de de Hüseyin Eroğlu ile devam edeceklerini açıklamasının ardından kolları sıvayan tecrübeli teknik adam, ilk etapta Belçika'ya gidip Westerlo Kulübü yetkilileriyle oluşturulan sistemle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Samsunspor, Westerlo ile fikir alışverişinde bulundu

Eroğlu, eski öğrencisi Ravil Tagir ile de hasret giderdi. Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır'ın da yer aldığı Samsunspor heyetini, Westerlo Başkan Vekili Hasan Çetinkaya ile Westerlo Teknik Direktörü Jonas de Roeck karşıladı.

Transfer ve planlamalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Eroğlu ile Çakır, daha sonra Brugge - Westerlo maçını izledi. Ziyarette her iki kulüp de günün anısına birbirlerine forma hediye etti.