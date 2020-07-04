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    Samsunspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı

    TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Samsunspor, 4 futbolcu ile yollarını ayırdı.
    • AA
    • 04.07.2020 - 15:32
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    Samsunspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı #1

    TFF 2. Lig ve 3. Lig'lerin oynanmaması kararı sonrasında liglerin tescil edilmesini bekleyen Samsunspor, TFF 1. Lig için kadrosunu oluşturmaya başladı.

    İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nden kiralık gelen Atabey Çiçek ile sözleşmesi sona erdiği için yol ayrımına giren kırmızı-beyazlılar, Okan Dernek, Bünyamin Cesur Karataş ve İbrahim Halil Çolak ile de sözleşme yenilememe kararı aldı.

    SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİLER

    Samsunspor sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, 4 futbolcuya bugüne kadar verdikleri emek dolayısıyla teşekkür edildi.

    Samsunspor'da 4 futbolcu ile yollar ayrıldı #2

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