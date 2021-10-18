Samsunspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Samsunspor Kulübü, teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Futbol Takımı Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mehmet Altıparmak ve ekibine, bugüne kadar Samsunspor'a sunduğu katkı ve hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.