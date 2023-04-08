Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisini Göztepe bitirdi Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde konuk olduğu Göztepe'ye 1-0 mağlup olan lider Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisi bitti.

AA

Göztepe, Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde lider Samsunspor'u ağırladı.

Müsabakanın ikinci yarısında Kenneth Mamah'ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi karşılaşmayı bu skorla galip tamamladı.

20 maçlık seri sona erdi

Ligde son yenilgisini 9. haftada 15 Ekim 2022'de yine İzmir'de Altınordu'ya karşı 2-1'lik skorla yaşayan konuk ekip bu müsabakadan Göztepe maçına kadar çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Göztepe yenilgisiyle ligde 20 maç aradan sonra sahadan puansız ayrılan Samsunspor, 63 puanda kaldı.

Karadeniz temsilcisi teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki 25. maçında 2. yenilgisinin yaşadı

Göztepe'nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Ligde play-off hesapları yapan Göztepe, Samsunspor’u yenerek üst üste 4. galibiyetini (1'i hükmen) aldı.

Yenilmezlik serisini de 7 müsabakaya çıkaran İzmir temsilcisi haftayı 47 puanla kapattı.