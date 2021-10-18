Samsunspor'un efsane başkanı Emin Kar hayatını kaybetti

Samsunspor'un efsane başkanlarından Emin Kar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan, kulüp tarihinin önemli isimlerinde Emin Kar, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmişti. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

OĞLU DUYURDU

Samsunspor'un efsanesi Emin Kar, tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybetti. Emin Kar'ın vefatını oğlu Mustafa Kar duyurdu.

Sosyal medya hesabından dün paylaştığı duyuruda Mustafa Kar, "Canım babamı kaybettik. Yarın Büyük Camii'de kılınacak ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Emin Kar, 18 Ekim Pazartesi günü (bugün) Büyük Camii'de kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek.