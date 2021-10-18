Euro
10.7582
0.11%
Dolar
9.2858
0.27%
Altın
525.91
-0.09%
Borsa
1.414
0.28%
Bitcoin
566.650
0.74%
EXEN Coin
20.50
-0.96%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Samsunspor'un efsane başkanı Emin Kar hayatını kaybetti

    Samsunspor'un efsane başkanlarından Emin Kar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 12:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsunspor'un efsane başkanı Emin Kar hayatını kaybetti

    Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan, kulüp tarihinin önemli isimlerinde Emin Kar, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmişti. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

    OĞLU DUYURDU

    Samsunspor'un efsanesi Emin Kar, tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybetti. Emin Kar'ın vefatını oğlu Mustafa Kar duyurdu.

    Sosyal medya hesabından dün paylaştığı duyuruda Mustafa Kar, "Canım babamı kaybettik. Yarın Büyük Camii'de kılınacak ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

    Emin Kar, 18 Ekim Pazartesi günü (bugün) Büyük Camii'de kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek.

    Samsunspor un efsane başkanı Emin Kar hayatını kaybetti #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir