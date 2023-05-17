Samsunspor'un Süper Lig'de giyeceği formalar belli oldu Süper Lig'e yükselen Samsunspor'un yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı.

Samsunspor, bu sezon gösterdiği mükemmel performansla birlikte TFF 1. Lig'in şampiyonu olmaya hak kazandı.

Gelecek sezonda Spor Toto Süper Lig'de mücadele verecek olan takım, yeni transferler ve takım düzenlemeleri için kollarını sıvamış durumda.

Yeni sezonda en iyi şekilde sahalara çıkması beklenen Samsunspor'un yeni sezonda giyeceği formalar belli oldu.

Tümer ve İlhan tanıttı

Samsunspor, Süper Lig'de oynayacağı müsabakalar için formaların tanıtımı resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

Tanıtımda eski futbolcular Tümer Metin ve İlhan Mansız'ın manken olarak kullanılması da dikkat çekti.