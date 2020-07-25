Saracchi: Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, pandemi nedeniyle lige ara verilmeseydi şampiyon olabileceklerini söyledi.

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Marcelo Saracchi, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

SENEYE TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ

Maçı değerlendiren Saracchi, "Gol atmak güzel ve önemli bir şey. Kazanmak önemliydi. Uzun zamandır 3 puan alamıyorduk, Avrupa hedefimiz vardı ve taraftarlarımız biraz mutlu etmek istiyorduk. Ne yazık ki başaramadık. Artık seneye onları mutlu etmek istiyoruz." dedi.

"PANDEMİ OLMASAYDI ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"

Saracchi sözlerini, "Pandemi bizi olumsuz etkiledi. Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik. Pandemi sonrası şanssızlıklar ve sakatlıklar başladı." ifadeleriyle tamamladı.