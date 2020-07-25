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    Saracchi: Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik

    Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, pandemi nedeniyle lige ara verilmeseydi şampiyon olabileceklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2020 - 08:34
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    Saracchi: Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik

    Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Marcelo Saracchi, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

    SENEYE TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ

    Maçı değerlendiren Saracchi, "Gol atmak güzel ve önemli bir şey. Kazanmak önemliydi. Uzun zamandır 3 puan alamıyorduk, Avrupa hedefimiz vardı ve taraftarlarımız biraz mutlu etmek istiyorduk. Ne yazık ki başaramadık. Artık seneye onları mutlu etmek istiyoruz." dedi.

    Saracchi: Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik #1

    "PANDEMİ OLMASAYDI ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"

    Saracchi sözlerini, "Pandemi bizi olumsuz etkiledi. Pandemi olmasaydı şampiyon olabilirdik. Pandemi sonrası şanssızlıklar ve sakatlıklar başladı." ifadeleriyle tamamladı.

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