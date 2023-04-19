Selahattin Baki: Bize hakettiğimiz penaltıları vermiyorlar Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 yendiği Başakşehir maçının ardından konuşan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, "Son haftalarda Fenerbahçe'ye hak ettiği penaltılar verilmiyor." dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 30. haftada Başakşehir ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynayan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçı son dakikalarda attığı iki gol ile 2-1 almayı bildi.

Hanesine 3 puanı yazdıran sarı-lacivertlilerde yönetici Selahattin Baki, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'ye özellikle deplasmanda hak ettiği penaltılar verilmiyor"

Baki açıklamasında şunları söyledi:

"Son haftalarda Fenerbahçe'ye özellikle deplasmanda hak ettiği penaltıları verilmiyor. Takım ruh koyup maçları döndüremeseydi bambaşka senaryo konuşacaktık. Lobiciler, algılar hala aktif. Algıların ne kadar işe yaradığını gösteriyor."

"Fenerbahçe'nin yine 1 penaltısı verilmedi"

Baki sözlerinin devamında, "Galip gelirken de konuşulması gerekenler var. Fenerbahçe'nin bugün yine 1 penaltısı verilmedi. VAR nerede?" açıklamasında bulundu.

"Takım ortaya ruh koydu"

Fenerbahçe yöneticisi, "Takım, ortaya bir ruh koyup, bu maçların çoğunu döndüremeseydi bugün belki bambaşka bir senaryoyu konuşacaktık. Bu da bu lobicilerin, bu algıcıların ne kadar aktif olduklarının ve bu algılarının ne kadar işe yaradığını gösteriyor." dedi.