Selahattin Baki: Hakem katliamının ucundan döndük Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, yaptığı açıklamalarda maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e yüklendi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 28. haftada Fatih Karagümrük deplasmanına giden Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki müsabaka hakkında düşüncelerini paylaştı.

"Fenerbahçe bu sezon 3. kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı"

Galibiyete rağmen Fenerbahçe'nin vahametler yaşadığını söyleyen Baki şöyle konuştu:

"Tebrik ediyorum. Çok önemli ve kritik bir virajı döndük. Bugün ciddi anlamda konuşulması gereken vahametler yaşandı. Fenerbahçe bu sezon 3. kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı. Bizim en uzak tribünlerin en ücra köşesinden rahatlıklar görebildiğimiz penaltıyı ne sahadaki hakem görebildi, ne VAR'daki uyarıp olayı Fenerbahçe lehine çevirmeyi uygun gördüler. Bu artık kabul edilemez bir noktaya gelmiştir. Günlerdir algılar, Lale Orta, MHK diyolar, bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak algısı... Herhalde bu işte bir tek hakemlerin haberi yok. Herkesin gözü önünde ciddi anlamda bir çadır tiyatrosuna döndü iş. Ben bütün kurumlara sesleniyorum, bu lobicilerden korkmayın. Son kalan 2 ayda herkes işini doğru yapsın. Ligin kalan itibarini kurtarmayua çalışalım."

"Bütün birikmişleri masaya koyun da hep beraber hesabı görelim"

Konuşmasında Galatasaray'a gönderme yapan Baki şu ifadeleri kullandı:

"Bununla birlikte salı günleri normalde olması gereken, adaletin bekçileri rakibimiz bir program yapacaktı. Her salı günü adaletle alakalı, yenilen bütün hakları masaya koyucaklardı. Kendilerine önümüzeki salı bu programı yapmalarını söylüyorum. Bugünkü maçtan çok malzeme çıkar. Madem herkes için adalet, hadi bakalım bütün birikmişleri masaya koyun da hep beraber hesabı görelim. Bu kadar algıya rağmen, 3. defa Fenerbahçe'nin boynuna ip dolanmaya çalışılmasına rağmen Fenerbahçe'de 2 kupada da yoluna devam ediyor. Bugün çok psikolojik bir eşikten döndük."

"Ciddi anlamda hakem katliamının ucundan döndük"

Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen hakkında yorumlarda bulunan Baki şöyle dedi:

"Gol pozisyonu tartışmaya açık olması gereken bir pozisyon, bazı Avrupa liglerinde çok rahat gol olarak verilebilecek pozisyon. Emre Mor'un maçın başından sonuna kadar yediği dayak var. Kimse bunu konuşmuyor. Ciddi anlamda hakem katliamının ucundan döndük. Hakem katletti de, takım refleks gösterdi. Bugünü kurtardık."

"Objektiflik olarak korkusuz bir MHK ve TFF yönetimi bekliyoruz"

Baki, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Taraftarlarda birikmiş bir negatiflik var. 9. yıla giriyoruz ancak ben hep söylüyorum, bize yapsınlar. Sahada oynanırken, Fenerbahçe oyuncusuna top geldiği zaman ıslıklamanın kime, ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Hala ayaktayız, 2 kupada devam ediyoruz. Bundan sonra takımın etrafından kenetlenmelerini rica ediyorum. Son 8 haftayı bari kurtaralım. Objektiflik olarak korkusuz bir MHK ve TFF yönetimi bekliyoruz."

"Tipik klasik açıklamalar"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakkında konuşan Baki şu ifadeleri kurdu: