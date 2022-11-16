Selçuk İnan, Kasımpaşa ile görüşüyor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan'a teklif yaptı. 37 yaşındaki genç çalıştırıcının, İstanbul temsilcisinden gelen teklife sıcak baktığı ortaya çıktı.

Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 Dünya Kupası öncesinde teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik adamlık kariyerine adım atmaya hazırlanan Selçuk İnan ile görüşüyor.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak bir süre Galatasaray'da görev alan Selçuk İnan, Kasımpaşa'dan gelen teklife sıcak bakıyor.

İstanbul temsilcisi ile Selçuk İnan arasında anlaşmaya varılması halinde 37 yaşındaki genç çalıştırıcı, Dünya Kupası arasının ardından takımın başına geçecek.

Kariyerine Süper Lig'de başlayabilir

Galatasaray'da yaklaşık 1,5 yıl yardımcı antrenörlük görevi üstlenen ve bir süredir teknik direktörlük için hazırlıklarını sürdüren Selçuk İnan, Kasımpaşa ile sözleşme imzalası durumunda ilk teknik adamlık macerasını Süper Lig'de yaşamış olacak.

Geçtiğimiz günlerde bir verdiği bir röportajda ekibinin hazır olduğunu ifade eden Selçuk İnan, "Eski takım arkadaşlarımdan bir ekip oluşturmadım. Daha tecrübeli, bir araya gelmesi kolay olmayan bir ekip oldu. Güzel bir ekip olduk. Pro lisansı bekliyoruz. Ekipte isim vermeyeyim ancak yabancı bir hoca da var." demişti.