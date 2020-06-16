Selçuk İnan: Rizespor maçında hakkımız yendi

Bugün ameliyat edilen Muslera'yı hastanede ziyaret eden Selçuk İnan, hastane çıkışında Rizespor karşılaşmasıyla ilgili konuştu.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Rizespor deplasmanına çıkmış ve karşılaşmadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Maçın 15. dakikasında ise Fernando Muslera, Skoda ile çarpışması sonucunda sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. Kaval kemiğindeki kırık nedeniyle bugün ameliyat edilen Uruguaylı kaleciyi, takım kaptanı Selçuk İnan da yalnız bırakmadı.

''MUSLERA, DAHA GÜÇLÜ DÖNECEK''

34 yaşındaki kalecinin moralinin yerinde olduğunu belirten İnan, "Gerçekten çok üzgünüz. Ama Muslera'nın morali çok yüksekti. Tekrar ona geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa sürede daha güçlü dönecektir. Kendisi zaten çok güçlü bir karakter ve çok da iyi bir insan. İlgiden dolayı çok mutluydu. Takımımız adına zor bir süreçten geçiyoruz. Çok üzücü bir maçtı ama futbolda bunlar var. Muslera inşallah daha güçlü dönecek." dedi.

''HAKKIMIZIN YENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ''

Rizespor maçına değinen Selçuk İnan, "Biraz hayal kırıklığı yaşadık. Hakkımızın da yendiğini düşünüyoruz. Ama asıl üzücü olan taraf iki oyuncumuzu kaybetmek. Sağlık her şeyden önemlidir, bir kez daha anlamış olduk. Maç geçti gitti ama hedef devam ediyor. Pes etmiş değiliz, devam edeceğiz. Bugün Nando'yu mutlu gördüğümüz için bizim de moralimiz yerine geldi." sözlerine yer verdi.