Selçuk İnan'dan Fatih Terim itirafı Galatasaray'ın eski futbolcularından olan Selçuk İnan, geçen sezon sarı-kırmızılı takımda yaşananlar hakkında, "Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da sorunlar hep vardı ama halının altına süpürülmüştü" dedi.

Galatasaray'da 9 sezon futbol oynayan ve 1 sezon yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Selçuk İnan, Socrates'e açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan ayrılan teknik direktör, geçen sezon sarı-kırmızılılarda yaşanan olaylar hakkında konuştu.

"Fatih Terim, daha tecrübeli daha önemli oyuncular isterdi"

"Yeniden yapılanma sizin kararınız mıydı yoksa yönetim ve Fatih Terim'in verdiği bir karar mı?" sorusuna Selçuk İnan, şu cevabı verdi:

Yönetimin kararıyla ortaklaşa hareket etmişlerdi. O dönem yapılması gereken o diye düşünülmüştü. Sorunlar hep vardı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da sorunlar hep vardı ama halının altına süpürülmüştü. Samimi gibi gözüküyordu herkes ama değilmiş. Galatasaray'da oynamak kolay değil. Bizim aldığımız oyuncuların hemen şampiyonluğa odaklanması ve şampiyonluğu hedeflemesi çok kolay değildi. İşler kötü gittiğinde ayrılık olacağını bilseydi Fatih Terim, buna izin vermezdi, daha tecrübeli daha önemli oyuncular istenebilirdi."

"Türkiye'de istikrar geri planda olduğu için böyle bir şey yaşadık"

Selçuk İnan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Galatasaray'a daha önemli isimler gelmişti daha öncesinde, ama son antrenör dönemimde Galatasaray'da böyle bir şey olmasın dediler, Galatasaray'ın kurtuluşu olsun dediler, Türkiye'de istikrar geri planda olduğu için böyle bir şey yaşadık. Gerçekçi değildi açıkcası."

"2 sene üst üste şampiyon oldum beni de istemeyen taraftarlar vardı"

Kendisini istemeyen bazı taraftarların olduğunu belirten genç teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Ben 2 sene üst üste şampiyon oldum beni de istemeyen taraftarlar vardı. İnsanlar sıkılıyor. Türkiye'de tüketen bir toplum olduğu için insanlar sizi gördükçe sıkılmaya başlıyor. Hoca bu projeye inanmıştı. Kendine çok inanıyordu. Hocam emin miyiz? diye soruyordum. Ama Fatih hocam gerçekten buna emindi, hoca buna inanmıştı gerçekten, bunu yapabilecek tek biri vardı Fatih Terim idi, onu öyle ikna ettiler, arkasında durduk hocamızın. Ama olmadı."

"Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a gitmiş olsaydım o takım şampiyon olurdu"

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe veya Beşiktaş'a transfer olması durumunda şampiyonluğun değişebileceğini belirten Selçuk İnan şöyle konuştu:

"O sene Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a gitmiş olsaydım o takım şampiyon olurdu. Çünkü hakikaten iyi katkılar vermiştim. Fenerbahçe'nin çok iyi bir teklifi vardı. Trabzonspor'dayken kötü olaylar yaşanmıştı. Ama kötü olaylar başlamadan önce Fenerbahçe ilgileniyordu. Hayaldi benim için, aşktı Galatasaray."

"Wesley Sneijder ben yoksam oynamak istemezdi"

Galatasaray kariyerinin son dönemleri hakkında ise Selçuk İnan, şu değerlendirmeleri yaptı: