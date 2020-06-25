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Selçuk ne zaman oyuna girse G.Saray kaybediyor
Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın bu sezon oynadığı maçlarda sarı-kırmızılılar sadece 1 galibiyet alabildi.
- Haber Merkezi
- 25.06.2020 - 11:10
Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın oynadığı maçlarda sarı-kırmızılıların puan kaybetmesi dikkatlerden kaçmadı.
SADECE 1 GALİBİYET
Şanssız bir sezon geçiren 35 yaşındaki futbolcunun bu sezon oynadığı maçlarda Galatasaray sadece 1 galibiyet aldı. O da Selçuk İnan'ın sadece 9 dakika forma giydiği deplasmanda 3-0 kazanılan Kasımpaşa karşılaşması oldu.
Son olarak Gaziantep karşılaşmasında skor 3-1 iken oyuna giren Selçuk, 3-3 ile sahadan ayrıldı.