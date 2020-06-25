Selçuk ne zaman oyuna girse G.Saray kaybediyor

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın bu sezon oynadığı maçlarda sarı-kırmızılılar sadece 1 galibiyet alabildi.

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın oynadığı maçlarda sarı-kırmızılıların puan kaybetmesi dikkatlerden kaçmadı.

SADECE 1 GALİBİYET

Şanssız bir sezon geçiren 35 yaşındaki futbolcunun bu sezon oynadığı maçlarda Galatasaray sadece 1 galibiyet aldı. O da Selçuk İnan'ın sadece 9 dakika forma giydiği deplasmanda 3-0 kazanılan Kasımpaşa karşılaşması oldu.

Son olarak Gaziantep karşılaşmasında skor 3-1 iken oyuna giren Selçuk, 3-3 ile sahadan ayrıldı.