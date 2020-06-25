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    Selçuk ne zaman oyuna girse G.Saray kaybediyor

    Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın bu sezon oynadığı maçlarda sarı-kırmızılılar sadece 1 galibiyet alabildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 11:10
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    Selçuk ne zaman oyuna girse G.Saray kaybediyor #1

    Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın oynadığı maçlarda sarı-kırmızılıların puan kaybetmesi dikkatlerden kaçmadı.

    SADECE 1 GALİBİYET

    Şanssız bir sezon geçiren 35 yaşındaki futbolcunun bu sezon oynadığı maçlarda Galatasaray sadece 1 galibiyet aldı. O da Selçuk İnan'ın sadece 9 dakika forma giydiği deplasmanda 3-0 kazanılan Kasımpaşa karşılaşması oldu.

    Son olarak Gaziantep karşılaşmasında skor 3-1 iken oyuna giren Selçuk, 3-3 ile sahadan ayrıldı.

    Selçuk ne zaman oyuna girse G.Saray kaybediyor #2

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