Semih Kaya: Juventus ve Inter'den teklif almıştım

Galatasaray'ın eski futbolcularından Semih Kaya, katıldığı programda İtalyan'ın dev kulüpleri Juventus ve Inter'den teklif aldığını ancak bunları kabul etmediğini söyledi.

Galatasaray altyapısından yetişen ve A Takıma kadar yükselen Semih Kaya, A milli Takım'ın bir dönemine damga vuran isimler arasında yer almıştı. Geride kalan sezonun sonunda futbolu bırakma kararı alan Semih Kaya, NTV'de 'Kırılma Anı' programına konuk oldu.

Hayatındaki dönüm noktalarını ve unutulmaz anılarını paylaşan Semih Kaya, "Asla unutamam" dediği Fatih Terim anısını ve dünya devine imza aşamasına geldiği günleri ilk kez anlattı.

"'Baba' diye sesleniyorum Ujfalusi'ye"

Ujfalusi ile aralarında olan dostluk bağını anlatan Semih Kaya, "Ben 'Baba' diye sesleniyorum Ujfalusi'ye. Hala çok iyi bir iletişimimiz var. Selçuk abi bana 'Komando' derdi. Selçuk İnan "Siz topu alıp Melo ile bana atıyorsunuz ve biz oynuyoruz" derdi. Ujfalusi inanılmaz şeyler kattı bana. Saha içinde konuşmanın ne kadar önemli olduğun gösterdi bana. Öyle bir oyuncuydu ki Galatasaray'a gelişinin birinci ayında Fatih Terim kaptanlığı vermişti. Beni inanılmaz bir seviyeye ulaştırdı. Belki yine bu seviyeleri oynayabilirdim ama bu şekilde bir kariyeri Ujfalusi olmasaydı yaşayamayabilirdim. Çok ağır bir sakatlık geçirmişti.

Mert ağabeye "Lütfen bir şey çıkmasın" dediğimi hatırlıyorum. Onunla daha da oynamak istiyordum. Saha içinde onu baba olarak görüyordum. Derbi maçına çıkıyoruz Ujfa bir öğretmen gibi beni yönlendiriyordu saha içinde. O MR'dan sonra tesise gittim ağladım sakatlandı diye. Uzun süre oynayamadık ama keşke oynasaydık. İyi ki onun gibi kariyerli bir oyuncuyla oynamışım. Bana o ilk dokunuşları yaptığı için binlerce kez şükür olsun. Ujfalusi'ye binlerce kez teşekkür ediyorum. Onun hakkı hiçbir zaman ödenmez. Bu diğer takım arkadaşlarımı rencide edecek şekilde anlaşılmasın ama ben Ujfalusi ile doğdum. Ujfalusi dışında da başarı yakalasak da hiçbiri beni Ujfalusi ile yakaladığımız başarılar kadar tatmin etmedi." ifadelerini kullandı.





"12 Mayıs 2012 tarihindeki o günü gözümüzü kapattığımızda çok aydınlık bir şekilde görüyoruz"



Fenerbahçe'nin sahasında kazanadıkları Süper Lig şampiyonluğunu anlatan Kaya, "Uyuyamadık. Bunun bir açıklamasını yapmıştım. Saat 04.00 Muslera koridorda yürüyor. Ben çıktım koridora ikimiziz herhalde dedik. Kapı açıldı Selçuk ağabey çıktı ardından Hakan Balta çıktı. Ujfalusi geldi "Artık yatın" dedi. O gün o maça çıktığımızda inanıyorsunuz, takımın kalitesini biliyorsunuz... Üç saatlik bir uykuyla çıkılmış bir maçtı o. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları için de böyleydi aynı şekilde. Alnımızın akıyla çıktık o maçtan.

Karanlık bir ortam yaratılmıştı. 12 Mayıs 2012 tarihindeki o günü gözümüzü kapattığımızda çok aydınlık bir şekilde görüyoruz. Daha gergin bir maç oynamadım kariyerimde. Ezeli rakibinizin sahasına yarım puan önde gitmek çok gergindi. 12 Mayıs 2012'deki şampiyonlukta... Eve geçtim babam ve annemi alıp tesislere geri döndüm. Tesislerde hoca arabadan yeni inmişti. Fatih hoca annem ve babama bakarak "Helal olsun" dedi. Babamın Fatih hocayı ne gözle gördüğünü bildiğim için o an benim için tarif edemeyeceğim bir şeydi." sözlerini sarf etti.

"Juventus haberleri doğruydu"

İtalya'ya olası tranferini değerlendiren Semih Kaya, "Juventus haberleri doğruydu. Masaya da oturmuştuk hatta Nedved'le de görüşülmüştü. Oradaki statü gereği benim başka bir Serie A ekibinde yarım sezon geçirmem söylendi. Ardından yabancı statüsünden çıkacaktım. Ben bunu kabul etmemiştim. İnsanın içinde her zaman bir ukde kalır. Inter de istemişti." dedi.

"Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş taraftarları inanılmaz derecede sıcak karşılıyor beni"

Beşiktaş maçında olan taç tartışması hakkında konuşan Kaya, "Aslında çok basit bir şeydi o. Bu kadar büyütülecek, ödüllerin verilmesi gereken bir olay olduğunu düşünmüyorum. O yaklaşımı yaptıktan sonra TFF 1. Lig'de ve Süper Lig'de bu tarzda fair-play olayları da oldu. Ne kadar tuhaf bir durum olduğun gösteriyor. Ne olacak gol yesek, yenilsek. Neyi değiştirecek?

Futbol ve camialardan daha önemli kişilikler var. Siz orada ailenizi temsil ediyorsunuz. Motive olabilirsiniz, hırçın olabilirsiniz ama günün sonunda futbolu bıraktıktan sonra benim hakkımda neler konuşulacağı daha önemliydi. Şu anda futbolu bıraktıktan sonra bir yere gittiğimde Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş taraftarları inanılmaz derecede sıcak karşılıyor beni. Benim için önemli olan buydu." ifadelerinde bulundu.

"Galatasaray'a son geldiğimde antrenmana giderken ağlıyordum"

Futboldan soğuma sürecini anlatan Semih Kaya, "İstemiyordum artık o mücadeleyi vermeyi... Hayatımda başka bir yere yönelme isteği gelmişti. Eşime de bunları anlattığımda "İçten bir şekilde istiyorum bırakmayı" demiştim. Galatasaray'a son geldiğimde antrenmana giderken ağlıyordum. Ben orada olduğum sürece alttan gelen bir çocuğun önünü de kestiği hissiyatına kapıldım.

Orada genç bir kardeşimin olması gerekiyordu. Bir kayıp yaşadım. 3 Şubat'ta Galatasaray'a imza attım. 4 Şubat'ta dedemi kaybettim. Ondan sonra da bir soğuma geldi. Hiçbir pişmanlığım yok. Çok keyifliyim." sözlerini sarf etti.