Şenol Güneş: 2-0'a rağmen rakibi ortak ettik Başakşehir'e karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, "Yüksek tempoda olmayan, oyun akışı iyi olmayan, 2-0'a rağmen rakibi ortak ettiğimiz bir oyun oldu" dedi.

Süper Lig’de 25. hafta maçında Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ile Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Mücadele Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-0 kazanılan Başakşehir maçının 90 dakikasını değerlendirdi.

"İkinci yarı golleri atsak, daha farklı bitecekti"

Şenol Güneş, şu açıklamayı yaptı:

"Eksiden bakarsanız eksiyi, artıdan bakarsanız artıyı görürsünüz. Nereden baktığınıza bağlı. Başakşehir inşallah çeyrek finale kalır. Rakibin de iyi taraftarları vardı. Rahat oynamadı, hatalar yaptık. İkinci yarı golleri atsak, daha farklı bitecekti. O bir hata. En önemli hatamız, hücuma çıkarken pas hatalarımız. Beşiktaş'a ters gelen bir rakiple oynadık. Bu dönemde oynamak belki avantajdı. Oyuncuların kazanmak istekleri geçen hafta ve bu hafta sahaya yansıdı. Hepsine teşekkür ediyorum."

"Aboubakar attığı golle oyuna çok büyük renk kattı"

Aboubakar hakkında konuşan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Her takımda aksamalar oluyor. Yenilseydik, üzülürdük. Rakip pozisyona girmeden puan kayıpları da yaşadık. Yüksek tempoda olmayan, oyun akışı iyi olmayan, 2-0'a rağmen rakibi ortak ettiğimiz bir oyun oldu. Vincent Aboubakar attığı golle oyuna çok büyük renk kattı. İkinci yarı goller kaçırdı. Vincent Aboubakar fiziksel olarak geride başladı. Geldiği günden beri çalışıyor. Benim oyuncum, onun hocası Rigobert Song. Eksiğini biliyor, bocaladı. Daha iyi bir Aboubakar olacak."

"Rachid Ghezzal sanırım tamamen düzelir"

Ghezzal'ın sakatlığı hakkında konuşan Şenol Güneş, şu açıklamalarda bulundu:

"Maxim iyi geliyor. Rachid Ghezzal sanırım tamamen düzelir. İyi durumda, risk almadık. Eldeki oyuncularla karma yapacağız. Bir, iki oyuncu ile daha da zenginleşiriz."

"Umarım ciddi bir şey olmaz"

Sakatlanan Tayyip Talha'nın durumunu değerlendiren Güneş, şöyle konuştu: