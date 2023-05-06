Şenol Güneş, 600. maçına çıktı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 600. maçına çıktı. Güneş, bu sayıya ulaşan üçüncü teknik adam oldu.

Süper Lig'de 33. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oldu. Lig mücadelesi Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu maç siyah-beyazlı takımın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş için büyük bir anlam ifade etti. Güneş, Antalyaspor maçıyla birlikte kariyerindeki önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

600. maça çıkan üçüncü isim oldu

Siyah-beyazlı teknik adam, Antalyaspor maçıyla birlikte Süper Lig kariyerindeki 600. maçına çıktı. Güneş, 600 maça çıkan 3. teknik adam oldu.

Süper Lig'de Şenol Güneş'ten fazla maça çıkan teknik direktörler Rıza Çalımbay (628) ve Samet Aybaba (621).