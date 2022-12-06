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    Şenol Güneş: Aynı dünyadayız, aynı gemide değil

    Özlü sözlü açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Şenol Güneş, "Aynı dünyadayız. Aynı gemide değiliz. Aynı dünyadayız. Gemi yok artık. Dünya batıyor çünkü. Gemiler batıyor, dünya batıyor." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 12:22
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    Şenol Güneş: Aynı dünyadayız, aynı gemide değil

    Beşiktaş'ta tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş, Valerien Ismael'le yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı kulübe yeniden döndü.

    Güneş, Valerien Ismael'in bıraktığı yerden takımı toplarken, diğer yandan da takıma yapılacak takviyelerle ilgili yoğun mesai sürdürüyor.

    Güneş, bu kapsamda 2022 Dünya Kupası nedeniyle kampta birlikte olduğu oyuncuların performanslarını yakından takip ediyor.

    İkinci etap kamp çalışmaları başladı

    İkinci etap kamp çalışmalarını yapmak üzere Antalya'ya giden siyah-beyazlı ekipte tecrübeli çalıştırıcı, basın mensuplarıyla buluştu.

    Güneş, yaptığı değerlendirmeler sonrası bulunduğu yerden ayrılırken, kendisiyle özdeşleşen özlü sözlerden birini söylemeyi ihmal etmedi.

    Şenol Hoca'dan bir özlü söz daha

    Tecrübeli isim çalışmalarına döneceği sırada, "Aynı dünyadayız. Aynı gemide değiliz. Aynı dünyadayız. Gemi yok artık. Dünya batıyor çünkü. Gemiler batıyor, dünya batıyor." dedi.

    O anlar kameraya böyle yansıdı.

    Öte yandan 5-18 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak olan siyah-beyazlılar, 8 Aralık Perşembe günü Charleroi, 11 Aralık Pazar günü ise Westerlo ile hazırlık maçı yapacak.

    Şenol Güneş: Aynı dünyadayız, aynı gemide değil

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