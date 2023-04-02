Şenol Güneş derbi galibiyeti sonrası konuştu: Oyunun başrolünde Beşiktaş vardı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettikleri mücadelenin ardından, "Maçın tamamına bakarsak oyunun sahibi Beşiktaş'tı ve başrolünde Beşiktaş vardı. Bütün oyuncularım iyi niyetiyle kendi oyunlarını oynamaya çalıştılar ve bu da sahaya yansıdı" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 27. haftası dev derbiye sahne oldu.

Beşiktaş, 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı mücadelede Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup etti.

Müsabakanın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, mücadeleyi değerlendirdi.

"Oyunun başrolünde Beşiktaş vardı"

90 dakikayı değerlendirerek sözlerine başlayan Şenol Güneş, "İki takım da kazanmak istiyordu. Zor bir maçtı. İki takım da baskılı oynamak istedi ve hataya zorlamak istedi. 1-0 geriye düştük. Tayyip Talha sakatlandı maalesef. Maçın tamamına bakarsak oyunun sahibi Beşiktaş'tı ve başrolünde Beşiktaş vardı. Bütün oyuncularım iyi niyetiyle kendi oyunlarını oynamaya çalıştılar ve bu da sahaya yansıdı. 2-0 da olabilirdi. Maçın tamamına bakarsak oyuncularımız sonuçtan bağımsız iyi niyetli ve samimi oynadılar. Başarı için iyi bir duruş sağlamak gerekiyor ve onu sergilediler. Seyirci olağanüstü bir destek verdi Fenerbahçe'ye" şeklinde konuştu.

Maçta sakatlanarak kenara gelen Tayyip Talha Sanuç'la ilgili ise tecrübeli antrenör, "Keşke bir an evvel dönebilse. Geleceğini parlak bir stoper olarak görüyorum. Olumsuz gözüküyor durumu. Cenk daha ağır sakatlıklar geçirdi. Birçok oyuncu sakatlık geçirdi. Önemli olan işine sahip çıkmak. Dinlenme olarak kabul etsin. Benim onu oynatmadığımı düşünsün. Yeniden döneceğini düşünüyorum" dedi.

"Futbol adına doğrular var"

Şenol Güneş ayrıca, "Bazen oyuncularımı dinliyorum, eksik kalınca koştuk diyorlar. Tam olunca niye koşmuyorsunuz? İçinizde bir yetenek ve ruh varsa bunu göstermeniz gerekiyor. Futbol adına doğrular var. Doğru zamanda ve doğru yerde işler yapıldığı zaman kaybetseniz bile kazanmış olursunuz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.