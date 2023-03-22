Şenol Güneş'in hedefinde Jorge Jesus var: Futbol sahada oynanıyor Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, takımının antrenmanı öncesinde Fenerbahçe ve Jorge Jesus hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, milli arada açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekibin deneyimli çalıştırıcısı, Fenerbahçe derbisi öncesinde takımın son durumu ve rakipleri hakkında konuştu.

"İlk maçımız Fenerbahçe ile, onlara bu maçın önemini önlerine koyacağız"

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"İlk maçımız Fenerbahçe ile, onlara bu maçın önemini önlerine koyacağız. Gelecek hafta cuma günü takım toplanmış olur. Fikstür açıklanmadı ama herhalde pazar günü olacak. Fenerbahçe'nin de çok sayıda milli takımda oyuncusu var, herhalde cumartesi olmaz derbi."

"Fenerbahçe'nin iyi kadrosu, çok iyi bir hocası var"

Sarı-lacivertli takımın hocası Jorge Jesus ve takıma övgülerde bulunan Güneş, şu şekilde konuştu:

"Fenerbahçe'nin iyi kadrosu, çok iyi bir hocası var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Büyük camialar, bir maç oynayacağız. Kavga edenlere, neden kavga ettiklerini sorarsınız. Biz de dinleriz yani."

"Futbol sahada oynanıyor"

Jorge Jesus'un Süper Lig'de futbol sahada oynanmıyor sözleri üzerine Şenol Güneş, şu açıklamayı yaptı: