UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ile ilgili konuşan Şenol Güneş, finalin İngiltere'de oynanmasını, seneye Türkiye'ye verilmesini önerdi.

29 Mayıs günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanması planlanan, Manchester City ve Chelsea arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ile ilgili tartışmalar sürüyor.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ TÜRKİYE’Yİ KIRMIZI LİSTEYE ALMIŞTI

İngiliz hükümetinin Türkiye’yi kırmızı listeye dahil etmesinin ardından, İngiliz taraftarlarının Türkiye’ye seyahati tehlikeye girmişti. Bu kararın ardından Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye’den alınıp başka bir ülkeye verilmesi gündeme gelmiş ve finale çıkan iki kulüp maçın Wembley Stadı’nda oynanması için başvuru yapmıştı.

UEFA’nın finalin İstanbul’da kalması için dirense de iki kulübün maçın seyircili olması isteği işin çıkmaza girmesine neden oluyor.

UEFA: FİNALİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 100. YILININDA VERELİM

Tartışmalar sürerken ortaya yeni bir iddia atıldı. İddiaya göre finalin, İngiltere’nin seyahat edilebilecek ülkeler arasında gösterdiği Portekiz’de veya Rusya’da oynanması ihtimali var. 2022 finalinin St. Petersburg’da oynanacak olmasını hesaba katan UEFA İstanbul ile St. Petersburg'un ev sahipliğini yer değiştirmeyi de planlıyor. Ayrıca UEFA, bu yılki finalin Türkiye’den alınıp, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılı olan 2023 yılı seçeneğini de masaya koydu. TFF ise henüz tekliflere bir yanıt vermedi.

ŞENOL GÜNEŞ: FİNAL SENEYE BİZE VERİLSİN

Konuya ilişkin açıklama yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, seyircili oynanacak finalin ülkemize katkısının daha fazla olacağını belirterek, "Şampiyonlar Ligi bence seneye bize verilsin. Zaten 2 İngiliz takımı gelecek. İngilizler istiyorlarsa alsınlar. Seneye seyirci olursa daha fazla katkısı olacak bize. Seyircinin olmaması futbolu yavanlaştırıyor” diye konuştu.

Şenol Güneş: Final seneye bize verilsin VİDEO

Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili kararın en geç çarşamba günü açıklanması bekleniyor.