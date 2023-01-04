Şenol Güneş: Gaziantep maçında mağdur olan biziz

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, VAR tartışmalarına kendilerinin neden dahil edildiğini sorguladı.

Süper Lig'in 17. haftasını BAY geçen Beşiktaş, hafta sonu oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güneş, takımının yapacağı idman öncesi açıklamasında, "Her maç kritik, her maç önemli. Hiçbir takım sürekli iyi de gidemez; sürekli kötü de gidemez. Önemli olan düşüşlerde fazla puan kaybetmemektir. Puan açısından sabırlı olacak durumda değiliz." dedi.

"Mağdur olan bizdik"

Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR konuşmalarının açıklanmasıyla birlikte artık geriye kalan haftalarda da kayıtların açıklanmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Haklı çıkmak önemli değil. Söylediklerimizi paylaşmak, ortak değerde buluşmak önemli olan. Yönetimi, teknik heyeti, oyuncusu, medyası… herkes beraber yaşıyor. Şimdi burada birbirimizi dövmek, düşmanlık mı istiyoruz, yoksa sevgiyle, saygıyla bakmak mı istiyoruz? Bakarken menfaat için yok ediyoruz. Bütün takımlar Türk futbolunun güzide kulüpleridir. Biz Gaziantep maçı oynadık, sanki o maçta biz astık, kestik. Mağdur olan biziz. He ne yanlış yapıldı, hakem kırmızı kart gösterebilirdi. Açıklamasını da yaptı. Bu suç değil, hatadır. 15, 16 faulleri var. 2'nci sarıdan atılması gereken oyuncular var. Hiç ağzımızı açmadık. Biz mahkum olduk. Kırmızı kart pozisyonuna kadar biz daha iyiyiz. Rakip bizi bozmaya çalıştı. Rakibe avantaj verdik, bizim oyuncu da tuzağa düştü. Hakem provoke edildiğini gördüğü için taktir hakkını öyle kullandı. Bana göre yanlış yaptı, tamam, bitti. Biz ne yaptık, 2 puan kaybettik. 2 puan kaybettiğimiz halde suçlu oluyoruz, 3 puan alıp bizi suçlayanlar oluyor. Haksızlığı hak olarak görüyorsanız, biz sizle ne konuşalım. Buradan bir şey çıkmayacak.

"Hakemleri yok ediyoruz"

Hatalarımız olacak tabii ama suç işlemeyelim. Şu anda hakem camiasını yok ediyoruz, sonra onlarla devam etmek istiyoruz. O zaman sen başka bir şey istiyorsun. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un haksız bir konuda lehine olması onun aleyhinedir aslında. 1 hafta önce maç oynanmış, üstüne Adana Demirspor maçı oynanmış. Dönelim, maçı izleyelim. Hadi beraber izleyelim. Her pozisyonu izleyelim. Hakem bize 1 puanı aldırmaya yardımcı mı oldu, 2 puan almamızı engellemiş mi oldu. Bu tip görüntülerle, konuşmalarla diğer maçlara baskı yaparak ortalığı toz dumana katıp menfaat demeye getiriliyor. Bu doğru değil. Kasımpaşa maçında benim lehime haksız bir karar verilirse ben rahatsız olurum. O gün de söyledim. N'Koudou en iyi maçlarından birisini oynarken, devamlı onu rahatsız etmesi. Merkezden atağa gidiyoruz, top sol tarafa gitti. Redmond durdu, 'hocam faul, kart ver' diye. O da oyunu devam ettirdi. Oyun öldü, geldi kart gösterdi. Atağı kestin, demek ki beni durdurmak istiyorsun. Yoruma girdiğiniz zaman farklı bir yere varırız.

"Bizi neden bu olaya ortak ettiniz"

Hakemlere baskı yapılmasını doğru bulmuyorum. Hakemlerin de işini iyi bilmesini ve yapmasını istiyorum. Şu an eski ve yeni hakemleri dinliyorum, bana sanki kuralları bilmiyorlar gibi geliyor. Kuralları kendilerine göre yorumluyorlar. Bilim nettir. 2+2 = 4. Futbol 3 ya da 5'tir. Bilimle çözmeye kalkarsanız hata yaparsınız. Tartışmalı kararlar var. Onların üstünden gidersek, menfaatler de ortaya çıkarsa hiçbir şey konuşamayız. O zaman susmak daha iyidir. Bizi neden bu olaya ortak ettiniz. Beşiktaş'a şunu mu demek istiyorsunuz. Siz haksızlık yapıyorsunuz.. Zaten biz gerideyiz ya, bırakın yakamızı. Biz işimizi yapacağız. Futbol oynamaya çalışıyoruz. Futbol oynayan takımları, hakemlerin takdir haklarını oynanan oyuna izin versin. Gaziantep maçında izin vermedi. Bu işin içerisine, merkeze girip, marka değeri yüksek dedikten sonra bu şekilde itibarsızlaştırmak markayı kurtarmaz, batırır. Çözümü olmaz. Geri dönmek de zor. Bir şey açıldı, devam edecek. Açılmamalıydı, açıldıysa devam etmeli. Bütün maçlar. Takıma da söylüyorum, oyun üstünlüğü, skor üstünlüğü herkes tarafından taktir edilmeli. Onun peşindeyiz. Bizi bu tip oyunların içine sokmasınlar." diye konuştu.