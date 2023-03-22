Beşiktaş'ta kriz: Dele Alli telefonlara bakmıyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, izin verilen İngiliz futbolcu Dele Alli'ye ulaşamadıklarını söyledi.

Süper Lig'de 25 maç sonunda topladığı 49 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş'ta takımın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, verilen milli arada basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"12 oyuncumuz milli takımlarda"

Milli arada oyuncu sayılarının çok az olduğunu söyleyen Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Milli arada sayımız çok az, 12 oyuncumuz milli takımlarda. 2 tane genç oyuncumuz geri geldi. Salih Uçan da özel durumu nedeniyle yarın gelecek. Tayyip Talha'nın sakatlığını biliyorsunuz, derbiye yetişir mi bilemiyoruz."

"Fenerbahçe'nin iyi kadrosu, çok iyi bir hocası var"

Fenerbahçe derbisini değerlendiren Güneş, şu şekilde konuştu:

"İlk maçımız Fenerbahçe ile, onlara bu maçın önemini önlerine koyacağız. Gelecek hafta cuma günü takım toplanmış olur. Fikstür açıklanmadı ama herhalde pazar günü olacak. Fenerbahçe'nin de çok sayıda milli takımda oyuncusu var, herhalde cumartesi olmaz derbi. Fenerbahçe'nin iyi kadrosu, çok iyi bir hocası var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Büyük camialar, bir maç oynayacağız. Kavga edenlere, neden kavga ettiklerini sorarsınız. Biz de dinleriz yani."

"Dele Alli'ye telefon ile ulaşamadık"

Milli arada İngiltere'ye giden Dele Alli'ye henüz ulaşamadıklarını belirten Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Dele Alli'ye telefon ile ulaşamadık, inşallah kaza falan geçirmemiştir."

"Şu anda gidecek oyuncu yok"

Kevin N'Koudou'nun ayrılığına dair açıklamalar yapan Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Benim adıma transfer haberleri yazılıyor. Şu anda gidecek oyuncu yok. Alınacak oyuncuya da yönetim karar verir. Kevin N'Koudou ile ilgili haberler çıkıyor. Ekonomik olarak yüksek değerli bir oyuncu. Kalırsa maliyeti olacak, onunla konuştuk. Transfer imkanı oldu ama gitmedi. Neden gitmediğini bilmiyorum. Gitmedi, affettik. Oynaması düşünülmüyor. Lazım olursa, oynatırız. Beklentilere cevap veremediği için düşünmüyoruz."

"Deprem hepimizi üzdü, biter bitmez kavgaya başladık"

Kulüpler arasında yaşanan gerginlikler hakkında değerlendirme yapan Şenol Güneş, şu açıklamaları yaptı:

"Herkes Türk futbolunu kurtarmak için bir şeyler yapıyor! Deprem hepimizi üzdü, biter bitmez kavgaya başladık. Demek özümüzde yanlışlık var! Kavga olmasın diye özverili olmak durumundayız. Sağlam temellerin olduğu yerde, diğer sıkıntılar önemli değil! Konuşmaları ciddiye almıyorum. Futbolun iyi olması için konuşuluyorsa, başımızın üstünde yeri var. Boş konuşmaların, dedikoduların kimseye yararı yok! İftiralar da çok tehlikeli. Ortalığı karalamak için yapıyorsun. Biz açık, samimi ve dürüst müyüz, kaostan mı beslenmek istiyoruz? Kulüp açıklamayı yapmış, karşı tarafın ne anladığı önemli."

"Gelecek sezonun planlarını TFF şimdiden açıklamalı"

Şenol Güneş, TFF'nin aldığı karalar hakkında şu şekilde konuştu:

"Gelecek sezonun planlarını TFF şimdiden açıklamalı! Eleştirdim, suçlamadım. Ne olacağını bilmeli ve ona göre karar vermeliyiz. Seneye 20 takımla oynanacak, bir sonraki sene 24 olabilir! Bilmiyorum! Şu an seneye 20 deniyor, bir ay sonra değişebilir. Bunları gördüm daha önce. Prensipler bu yüzden önemlidir, kişilerin keyfine bırakılmamalı."

"Bir maçtan 3 puan almak için konuşmuyorum. Futbol sahada oynanıyor. Başkan söyledi, adaletsizlik olduğunu söyledi. Karar uyduk ama mağduriyette suçlama olmamalı, biz suçlandık. Fikstür kaydırıldı, boş hafta vardı ama kupa maçları oynatılmadı. Katılmadığım %80 konu var ama işimizi yapmak zorundayız."

"Beşiktaş kendi adına bir şey istemedi, herkes adına istedi"

VAR tartışmaları hakkında görüşünü paylaşan Güneş, şunları ifade etti:

"Zamanında UEFA Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na katıldığımda da söyledim. VAR tartışmaları bitirmek için geliyorsa, yanlış olacağını, tartışmaları bitirmeyeceğini dile getirdim. Bunu yıllar önce söyledim."