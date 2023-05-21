Şenol Güneş: Hak ettiğimiz bir galibiyet en önemlisi o Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-1 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından, "Bu yılın en başarılı takımlarından bir tanesi. Hak ettiğimiz bir galibiyet en önemlisi o. Büyük bir takımız. İyi oyuncularımız var" dedi.

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda sezonun flaş ekiplerinden Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazanarak üç puanı aldı ve namağlup serisini 13 maça, galibiyet serisini ise 6 maça çıkardı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"İyi yaptığımız şeyleri eksikleri yaptık"

Maç hakkında değerlendirmelere yapan Şenol Güneş, şunları söyledi:

"İlk yarıda yediğimiz gol zaten oyunda neden olmadığımızı gösteren bir gol. Konsantrasyon ve motivasyon sadece bir kelime değil. Topu kullanmada ve rakibi karşılamada hatalarımız oldu. İyi yaptığımız şeyleri eksikleri yaptık. Tacı da çok hızlı kullandılar ve golü yedik. Aynı pozisyonlar faullerde de oldu. İkinci yarıda da bireysel hatalar var. Futbolda bunlar olacak. Hatalar oyunu."

"Büyük bir takımız"

Önemli olanın galibiyet olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam şu açıklamayı yaptı:

"Bu yılın en başarılı takımlarından bir tanesi. Hak ettiğimiz bir galibiyet en önemlisi o. Büyük bir takımız. İyi oyuncularımız var. Oyuncu oynadığı oyunun tatminiyle değil, o oyuna bir basamak yaptığını ve zirveye çıkması gerektiğini bildiğinde biz de büyüyeceğiz. İyi bir sonuç deplasmanda. Güzel işler oldu ama eksikler de var."

"Hukuk dışı bir lig"

TFF'ye yönelik açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu suçlamak için söylemiyorum ama bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. 2-3 hafta dinlenip bir maç oynuyorsunuz, bir takımın puanı yok, oradan 3 puan alıyor. 'Haa bu takımın acaba kiminle maçı var?' Şu an o şansımız görünmüyor ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak, sonra onların maçı yok. Şampiyon belirlenmiş olacak ve lig onlar için bitmiş olacak. Fenerbahçe, yarışa devam etseydi onun da maçı yok. Bir tanesi devam etse ve diğerinin maçı bitseydi ne olacaktı? 1 hafta maç ne oldu diye bekleyecekti. Bu konularda nasıl bir karar alınmalıydı, benim kafamda başından beri vardı. Söylemeye çalıştım ama tartışmanın o tarafına geçmemek için hiç girmedim. Biz, hep futbol adına konuştuk. Bugün de konuşacağımız o ama ligi planlarken iyi planlamak lazım."

"Nifak tohumları ekenlere izin vermeyelim"

Tecrübeli teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tip işler çok konuşulur. Bazen aleyhte, olumsuz şeyler söylenir. Bazen lehte, olumlu şeyler söylenir. Ben bunlardan uzağım. Beşiktaş büyük bir camia. Bir kişiyle ayakta kalan, bir kişiyle yok olan bir kulüp değildir. Kişilerin gayretleriyle, hizmetleriyle çok daha başarılı iş yapacağını düşünüyorum. Her oyuncu benim için önemli. Önce takım olmalı. Bunu hissediyorum. Bunu korumak lazım. Nifak tohumları ekenlere izin vermeyelim. Yönetimi, takımı, taraftarı var. Ekonomik, idari yapı iyi olmasa hiçbir kulüp iyi olamaz."

"Taraftar bizi seviyor"

Taraftarlar hakkında konuşan Şenol Güneş, şunları belirtti: