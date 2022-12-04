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    Şenol Güneş, kampta 4 oyuncuyla yakından ilgilenecek

    Şenol Güneş, kampta 4 oyuncuyla yakından ilgilenecek

    Dünya Kupası'nda hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Şenol Güneş 4 oyuncuyla özel olarak ilgilenecek. Bu isimler ise Valentin Rosier, Josef De Souza, Dele Alli ve Jackson Muleka olacak.
    • 04.12.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 14:40
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    Süper Lig’de 13 maç sonunda 22 puan toplayarak lider Fenerbahçe’nin 7 puan arkasında Dünya Kupası arasına giren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, takıma alışmaya başladı.

    Valerien Ismael’in kötü gidişatı durduramaması sonrasında takımın başına getirilen başarılı hoca, İstanbul’daki hazırlıkları tamamladı.

    4 oyuncu ile özel olarak çalışacak

    Güneş, 5-16 Aralık tarihleri arasında Antalya’da yapılacak kampta performanslarından memnun olmadığı 4 isimle yakından ilgilenecek.

    Şenol Güneş, kampta 4 oyuncuyla yakından ilgilenecek #1

    Valentin Rosier

    Takımın her bölgesinde gelişim kaydetmeyi planlayan tecrübeli hoca, ilk dokunuşu Valentin Rosier’e yapacak. Rachid Ghezzal’ın sakatlanması sonrasında performansında düşüş yaşayan Fransız sağ bek, sağ koridor için yeni partneri Cenk Tosun’la beraber çalışacak.

    Şenol Güneş, kampta 4 oyuncuyla yakından ilgilenecek #2

    Josef de Souza

    Josef de Souza’nın sezon başındaki ameliyatı sebebiyle kondisyon eksiği yaşadığını gözlemleyen Şenol Güneş, tecrübeli futbolcuya ekstra idmanlarla eski formunu geri kazandırmayı amaçlıyor.

    Şenol Güneş, kampta 4 oyuncuyla yakından ilgilenecek #3

    Dele Alli

    Hazırlık maçlarında daha etkin görüntü sergileyen Dele Alli’ye de yoğun antrenman programı uygulayacak olan Güneş, saha içinde İngiliz futbolcunun tüm limitlerini zorlayacak.

    Şenol Güneş, kampta 4 oyuncuyla yakından ilgilenecek #4

    Jackson Muleka

    Fanatik'in haberine göre, Jackson Muleka’nın içine kapanık bir oyuncu olduğunu gözlemleyen Güneş, hem ekstra idmanlarla oyuncusunu güçlendirecek hem de bire bir yapacağı görüşmelerle Muleka’nın kabuğunu kırarak iletişime daha açık olmasını sağlayacak.

    Güneş, bu dörtlünün performansını üst seviyeye çıkararak Antalya kampı sonrası takımın da gücünü yükseltmeyi amaçlıyor.

    Şenol Güneş, kampta 4 oyuncuyla yakından ilgilenecek #5


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