Şenol Güneş: Kayseri'den Onur'u istiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, Kayserispor'un savunma oyuncusu Onur Bulut'u takımda istediğini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın son durumu, transfer çalışmaları ve oyuncu performansları hakkında açıklamalar yaptı.

"Konuşup tartışmak susmaktan daha iyidir"

Antalya Kampı'nda bir toplantı daha yapacağını söyleyen Şenol Güneş, "Konuşup tartışmak susmaktan daha iyidir. Antalya'da bir tane daha böyle bir toplantı yapacağım. Yarından itibaren oyuncu istendiği zaman da 1 veya 2 oyuncu vererek basının huzurunda konuşmalar olacaktır. Antrenmanlarda da sıkıntılar oldu.

Bugün sabahki idmanımız kuvvet ve sahada çalışmaydı. Pazartesi günü iki idmanı da açık tutabilirim. Zaman zaman basın gelebilir isterse. Hep birlikteyiz. Aynı işi yapıyoruz aslında. Doğru bilgiler verilirse sağlıklı çalışırız." ifadelerini kullandı.

"Gruplaşmalara tahammülümüz yok"

Sıcak bir hava oluşturmak istediklerini belirten Güneş, "Aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Burada sıcak hava oluşturabilirsek daha büyük sinerji olacaktır.

Gruplaşmalara tahammülümüz yok. Bir kişi bile olsa burada durmayacak. Bu yükü hep birlikte kaldıracağız. Çalıştığım arkadaşlar da buna hazır olmalı." dedi.

"Takımda bir güç kuvvet sıkıntısı var"

Takımına dayanıklılık antrenmanları yaptıracağını belirten Şenol Güneş, "Çok ters kırılmalar oldu. Takım kırılganlık gösterdi. Sorumluluk almaktan imtina ettiler. Kaçmanın kimseye yararı yok. Üstüne gideceğiz. Hiçbir konuda pes etmek yok. İşini iyi yapmayı ön plana çıkaracağız. O zaten sonucu getirir. Getirmezse gücümüz yetmedi deriz.

Takımda bir güç kuvvet sıkıntısı var. Çalışmalarda bulunu da görüyoruz. Şu anda çalıştığımız grubun sayısı az. Genç takımlardan oyuncular aldık. Kampın ilk döneminde kuvvet dayanıklılık çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Brezilya gibi olmak bize adım attırır"

Brezilya'nın oyun tarzını sahaya yansıtmak istediğini söyleyen Güneş, "Rakibi kovalayan, kovalanan bir takım olmak istiyoruz. Nasıl futbol istiyorsun derseniz? Brezilya gibi. Brezilya gibi mükemmel olmasak bile Brezilya gibi olmak bize adım attırır." ifadelerinde bulundu.

"Çalışmayla çok değişeceğini düşünüyorum"

Dele Alli'nin çalışmayla değişeceğini belirten Şenol Güneş, "Dele Alli gider mi, gitmez mi bilmiyorum ama çalışmayla çok değişeceğini düşünüyorum. Dibe vurmuş durumdayken çıkış yapabilir. O bana bir adım atarsa, ben ona üç atacağım. Ondan faydalanabiliriz ama bu şekilde devam ederse konuşulacak bir şey yok." dedi.

"Bu takımın direkt oyuncusu"

Rosier'in takımın direkt oyuncusu olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Valentin Rosier gibi bir oyuncu varken başkasını almayı doğru bulmam. Bu takımın direkt oyuncusu. İyi oynadığı zaman sorun yok ama bir dalgalanma geçirdi. Bu da olabilir, normaldir." ifadelerini kullandı.

"Burada olmasını isterim"

Kayserispor'un milli oyuncusu Onur Bulut'u takımda görmek istediğini belirten Güneş, "Kayserisporlu Onur Bulut, iyi bir oyuncu. Burada olmasını isterim." ifadelerinde bulundu.

"Bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz"

Ghezzal'ın lider bir oyuncu olduğunu ve bir an önce iyileşmesini beklediklerini aktaran Güneş, "Ghezzal iyi oyuncu, iyi karakter. Takımda 7-8 tane bu tip lider oyuncu olursa başarılı oluruz. Kaptanlık da kendisinde zaten. Olmadığına göre bir an evvel iyileşmesini bekliyoruz. Doktorlar şubat başına aramıza katılacağını söylediler. Ne kadar verimli göreceğiz." dedi.

"Basın izlese olay olurdu"

Antrenman sırasında Redmond ve Weghorst'un tartıştığını söyleyen Şenol Güneş, "Redmond ile Weghorst antrenmanda bir tartıştılar. Weghorst haklıydı. Basın izlese olay olurdu. Tartışmak, susmaktan her zaman daha iyidir. İnsanlar görüşlerini söyleyebilir. Yeri ve tarzı değişebilir. Redmond bulunduğu yerde toleranslı girdi. Baktım tartışıyorlar, kenardayım. Ne oldu dedim? Hocam siz böyle söylediniz dedi. Bunu alması önemli.

Dedim doğru söylemişsin Wout haklısın ama yanlış konuştun. Söylediğinin Redmond'a faydası olmadı. Dağıttın onu. Öyle bir söyledin ki, el kol falan ben de rahatsız oldum. Redmond da sonra dinleyince hak verdi. Her doğruyu her zaman söyleyemezsin. İkisinde de böyle sivri taraflar var. Söylerken doğru olduklarını söylüyorlar. Biz iki doğrudan 1 doğru çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız"

Manchester United ile yollarını ayıran Ronaldo ile ilgili gelen soruya Şenol Güneş, "Cristiano Ronaldo'yu şu anda alamayız." cevabını verdi.

"Ucuz ya da bedava gelirse alırım"

Talisca'yı beğendiğini ve takımda görmek istediğini söyleyen Şenol Güneş, "Talisca beğendiğim bir oyuncu, ucuz ya da bedava gelirse alırım. Menajerler oyuncular üzerinden yazıp çizdiriyorlar, bak bana soru geliyor. Arayalım, gelmek istiyorsa buyur deriz." ifadelerinde bulundu.