Şenol Güneş: Kazanacak bir oyun oynamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1'lik Galatasaray yenilgisini yorumladı, Güneş, "Kazanacak bir oyun oynamadık" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 2-1 kazandı.

Maç sonunda teknik adam Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1'lik Galatasaray yenilgisini yorumlarken şöyle konuştu:

"Kazanacak bir oyun oynamadık"

"Kazanmak ne kadar güzelse kaybetmek de o kadar üzüntü verici. Çok önemli bir maç oynadık. Oyun olarak kaybettiğimiz için rakibin avantajları oldu. Oyunda da eksiklerimiz vardı; fizik, teknik, taktik olarak bayağı sıkıntılarımız oldu. Kazanacak bir oyun oynamadık. İkinci yarının başında oyunu kontrol ettik. Ama golden sonra bir hamle yaptık. Rakip o arada gidip gelen anda avantaj yakaladı. Umut'un sakatlanmasıyla da, iki bekte de sıkıntılar oldu. oyunda hem üçüncü değişikliği yaptığımız için hamle şansımız kalmadı.





"Tempolu, hızlı oynama şansını kullanamadık"

Rakip geri çekildi. Biz tempolu, hızlı oynama şansını kullanamadık. Fizik olarak düşüş olduğumuzu düşünüyorum. Çok geride kaldık. Geride kalmamız rakibe avantaj sağladı. Öne çıktığınızda rakipten daha iyiyiz. Bu maç için üzgünüz. Ama takımdan umutluyum. Umudumuz ve gücümüz var. Ama bugün için artılarımızın artması gerekiyor. Bunu tekrar konuşacağız.





"Son bölümde de zaten oyun oynanmadı"

Rakibin forvetinin iki defa boş kalması, savunmada olmamıza rağmen doğru değil. Savunmada kalmak bire birlerde adam markajına geçmemiz gereken pozisyonlar vardı. Onlar oyunun gidişini etkiledi. Top kayıplarımız fazla oldu. Rakip de kendi sahasında oynama avantajını kullandı. Daha üstün bir oyun bekliyordum.Onu sağlayamadık. Son bölümde de zaten oyun oynanmadı."





"Böyle oynamamız doğru değil"



Orta sahada düşüş olduğu yorumu için Güneş, "Geride kalıp rakip vurma şansı yakalıyorsa geride kalmanın anlamı yok. Savunmada blok olarak, bireysel olarak rakipten iyi olmamız gerekiyordu. Onda eksiklerimiz var. Savunmada sıkıntılarımız zaten geçen maçta da vardı. Takımın bütün blok olarak gidip gelmesi gerekiyordu. Zaman zaman çok geride kaldık. Kendi sahamızda oynadık. Böyle oynamamız doğru değil. Rakip ne olursa olsun, öne çıktığımızda daha etkili olacağımızı düşünüyorum. Çünkü o tip oyuncularımız var.





"Takım olarak oyundan düşmemek gerekiyor"



Ama savunma geride kalınca hem rakibin işi kolaylaşıyor hem bizim etkinliğimiz azalıyor. Bunlar değiştirilebilecek şeyler. Son bölümde rakip skoru korumak isterken sahasından hiç çıkmaması gerekiyor. Bizim işimiz zorlaştı. Bunlar değiştirilebilecek şeyler. Takım olarak oyundan düşmemek gerekiyor. Son bölümde rakip skoru koramaya çalışırken ve hiç çıkmadık." ifadelerini kullandı.