Şenol Güneş: Kendi maçımızı kazanıp, rakiplerin kayıplarını bekleyeceğiz Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan temsilcisi Sabah'la yaptıkları maçın dostluk havasında bittiğini belirterek, "Tek millet, iki devlet' anlayışını bir kez daha gördük." dedi.

AA

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar yararına oynanan maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile Tevfik Behramov Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Güneş, Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sabah ile Bakü'de 3-3 berabere kaldıkları ve geliri depremzedelere bağışlanacak maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Sabah kulübü yetkililerine, oyuncularından hocalarına ve Bakü'deki tüm futbolseverlere ve Azerbaycan halkına ilgilerinden dolayı teşekkür eden Güneş, karşılaşmanın tam bir dostluk maçı havasında başladığını, öyle de bittiğini söyledi.

"Burada olduğumuz için çok mutluyuz"

Güneş, karşılaşmadan kimsenin üzülmeden ayrıldığını vurgulayarak, şu şekilde konuştu:

"Oyunda iki taraf da açık oynadı, futbol oynamaya çalıştı. Nihayetinde ortaya çıkan skor dostluğu pekiştirmiş oldu. Burada olduğumuz için çok mutluyuz."

"Herkesin söylediği gibi 'tek millet, iki devlet' anlayışını bir kez daha gördük"

Bütün oyuncularına şans vermeye çalıştığını aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Bu bir hazırlık maçıydı. Ama en önemlisi o sıcak ilgiyi, samimiyeti, sevgiyi görmekti. Bugün de onu gördüğümüzü düşünüyorum. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesin söylediği gibi 'tek millet, iki devlet' anlayışını bir kez daha gördük. İstiklal Marşı okunurken de gördük. Bu duygularla dolu olan futbolseverlere, insanlarımıza güzel futbol izlettirmek hepimizin görevi olmalı. Müsabaka olarak Süper Kupa veya bir başka final maçının burada oynanmasında yarar var. Lig arasında, hazırlık maçında ve bu coşkuyla stadı dolduran taraftarların o tip maçta daha heyecanlı olacağını düşünüyorum. Karabağ'ın da, Sabah'ın da Avrupa'da iyi yarışacağını düşünüyorum."

"Bunun devamının gelmesini diliyorum"

Güneş, deprem yaraları için Bakü'den güzel bir ses verdiklerini düşündüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bakü'den Türkiye'ye, deprem bölgesine onları unutmayacağımızı bir kez daha söylemiş olduk. Bunun devamının gelmesini diliyorum. Avrupa'da veya Türkiye'de de bu devam etmelidir."

"Bu birlikteliklerin devam etmesini diliyorum"

Azerbaycan'da Beşiktaş taraftarlarının bulunmasından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Güneş, şu şekilde konuştu:

"Azerbaycan kulüpleriyle her alanda diyalog kurmaktan yana iki tarafın da birbirine destek olmasında fayda umuyorum. Futbol adına da burada olmamız, konuşmamız, karşılıklı tartışmamız da bir katkıdır. Azerbaycan'dan da bize oyuncular geliyor, hocalar gelebilir. Aynı şekilde bizden de hocalar gelip buraya katkı yapmaya çalışıyor. Bu birlikteliklerin devam etmesini diliyorum."

"Biz sıralamaya bakmadan kendi işimizi yapacağız"

Güneş, Türkiye ligine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: