Şenol Güneş, Masuaku'yu istemiyor

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, performansından memnun olmadığı sol bek Arthur Masuaku'nun yerine takviye istedi.

Süper Lig'de sıkıntılı bir dönem geçiren Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırıp takımın başına Şenol Güneş'i getirdi.

Şenol Güneş de Dünya Kupası arasında takımın eksiklerini belirledi.

Takımda istemediği futbolcuları da yönetime bildiren Güneş, 3-4 takviye yapılmasını istedi.

Güneş'in performansından memnun olmadığı isimlerin başında ise Arthur Masuaku geliyor.

Beşiktaş'ta yönetim, Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmesini feshetmek için West Ham ile temas kurdu. West Ham yönetimi ise Kongolu oyuncu için Beşiktaş'ın ödemeyi taahhüt ettiği tüm rakamı tahsil edeceği bilgisini verdi.

Zorunlu satın alma opsiyonu

Arthur Masuaku'nun, Beşiktaş'ta 25 maçta ilk 11'de forma giymesi halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Siyah beyazlılar, West Ham United'a 2.2 milyon euro ödeyerek 29 yaşındaki sol bek ile 3 yıl sözleşme imzalayacak.

Bu durumun farkında olan Şenol Güneş ise Masuaku'nun bir an önce takımdan gönderilip yerine sol bek transferi yapılmasını istiyor.

"Çaresine bakarız"

Antalya’da, basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi de, "Transferde hocanın fikri 3-4 takviye idi. 6 maça bir bakalım. Belki şüpheli bakılan Alli uçacak. Masuaku dizindeki problemi yüzde yüz aşıp coşacak. Öyle olursa da, kimseyi almaya gerek kalmaz. Ha olmadı ise de çaresine bakarız." ifadelerini kullanmıştı.