Petrol
75.58
-0.68%
Euro
19.6952
0.31%
Dolar
18.6429
0.01%
Altın
1.074
-0.10%
Borsa
5200
3.89%
Bitcoin
321.173
-1.19%
BTXN Coin
5.02
0.80%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C
    Şenol Güneş, Masuaku'yu istemiyor

    Şenol Güneş, Masuaku'yu istemiyor

    Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, performansından memnun olmadığı sol bek Arthur Masuaku'nun yerine takviye istedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 15:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de sıkıntılı bir dönem geçiren Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırıp takımın başına Şenol Güneş'i getirdi.

    Şenol Güneş de Dünya Kupası arasında takımın eksiklerini belirledi.

    Takımda istemediği futbolcuları da yönetime bildiren Güneş, 3-4 takviye yapılmasını istedi.

    Güneş'in performansından memnun olmadığı isimlerin başında ise Arthur Masuaku geliyor.

    Beşiktaş'ta yönetim, Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmesini feshetmek için West Ham ile temas kurdu. West Ham yönetimi ise Kongolu oyuncu için Beşiktaş'ın ödemeyi taahhüt ettiği tüm rakamı tahsil edeceği bilgisini verdi.

    Zorunlu satın alma opsiyonu

    Arthur Masuaku'nun, Beşiktaş'ta 25 maçta ilk 11'de forma giymesi halinde zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Siyah beyazlılar, West Ham United'a 2.2 milyon euro ödeyerek 29 yaşındaki sol bek ile 3 yıl sözleşme imzalayacak.

    Bu durumun farkında olan Şenol Güneş ise Masuaku'nun bir an önce takımdan gönderilip yerine sol bek transferi yapılmasını istiyor.

    Şenol Güneş, Masuaku yu istemiyor #1

    "Çaresine bakarız"

    Antalya’da, basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi de, "Transferde hocanın fikri 3-4 takviye idi. 6 maça bir bakalım. Belki şüpheli bakılan Alli uçacak. Masuaku dizindeki problemi yüzde yüz aşıp coşacak. Öyle olursa da, kimseyi almaya gerek kalmaz. Ha olmadı ise de çaresine bakarız." ifadelerini kullanmıştı.


    Raflarda yerini alan yeni kitaplar
    Kitap

    Raflarda yerini alan yeni kitaplar

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    İstanbul'da lodos çatıları uçurdu
    3. Sayfa

    İstanbul'da lodos çatıları uçurdu

    Görüş Bildir