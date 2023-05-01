Şenol Güneş: Okan Buruk kendini kaybediyor Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, derbinin ardından Okan Buruk hakkında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig 32. haftasında Galatasaray’ı 3-1 yenen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonu değerlendirmelerde bulunurken Okan Buruk'la yaşadığı gerginliğe de açıklık getirdi.

"Okan Hoca'ya sakin ol dedim"

“Okan Buruk oyunda bazen kendini kaybedebiliyor." diyen Şenol Güneş sözlerine şöyle devam etti:

"Okan Buruk'u severim ama her maç kenarda kendini kaybediyor. Yanına gittim 'Sakin ol' dedim. O da bana 'Sen de çizgiyi terk ettin' dedi. Çizgiyi niye terk ettim, gelip sana yardımcı olmak için. Baktım devam ettirdiler. Anladım ki bir gerginlik yapacak, uzaklaştım oradan."

"Hakem takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullandı"

Ayrıca hakem hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Hakem takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullandı. İyi ki de öyle yaptı. Sevindim. Aksi olsa üzülürdüm." dedi.