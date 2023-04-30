Şenol Güneş: Oyuncularımız bu isteğe savaşarak cevap verdi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Galatasaray'a karşı alınan galibiyetle ilgili, "Goller bulduk ve savaştık. Yediğimiz golden sonra oyuna hakim olduk. Maç bittiğinde 3-1 kazanan taraf bizdik. Hak ettiğimiz bir sonucu aldık." dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek puanını 65'e yükseltti. Siyah-beyazlılar derbi galibiyetiyle yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Bir hatamız, bir şut ve bir gol oldu"

Şenol Güneş, açıklamalarına şöyle başladı:

"Maçtan evvel konuştuk. Muhteşem bir ambiyans vardı. Saha dolu, tıklım tıklım. Üst kaliteli oyuncuları var rakibin. Çok istekliydik. Çıkarken çok top kaybı yaptık. İlk dakikalarda düşündüğümüz oyunu oynayamadık. Rakip de bir hata yapmadı. Bir hatamız, bir şut ve bir gol oldu. Ondan başka şutları yok zaten."

"Oyuncularımız bu isteğe savaşarak cevap verdi"

Güneş, maçı hak ettiklerini söyledi:

"Yediğimiz golden sonra oyuna hakim olduk. Pas yüzdemiz arttı. Rakipten top kazanmak için temaslı oyunları iyi yaptık, kazandığımız topları iyi kullandık. Tüm oyuncular ellerinden geleni yaptı. Skoru aldıktan sonra taraftar da devreye girince coşkulu bir ambiyans oldu. Hak ettiğimiz bir sonucu aldık. Daha fazla goller bulabilirdik. Pozisyonlar vermedik ama rakip dirençli olarak oyunda kaldı. 2-1'den sonra çok istekliydiler, hücuma çıkmak istediler. Sürekli hücum etme isteği gösterdiler. Oyuncularımız bu isteğe savaşarak cevap verdi."

"Taraftar oyuncu bütünleşmesini gördük"

Şenol Güneş, morallerinin yerine geldiğini belirtti.

"İlk yarı çok kart çıkmadı ama ikinci yarı 6 kart çıktı bize. Çok kart gördük. Yani bilemiyorum ne kadar doğru yanlış. 6 sarı kartla çıktık, 3 puanı aldık. Moralimiz düzeldi. Taraftar oyuncu bütünleşmesini gördük."

"Beşiktaş olarak karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor"

Şenol Güneş açıklamalarına şöyle devam etti:

"Beşiktaş olarak karanlıktan aydınlığa çıkmamız gerekiyor. Bir ışık göründü ama yeterli değil. Neredeyiz, nereye gideceğimizi tayin etmeliyiz. Bir kadro var. Bu kadronun gelişerek devam etmesi gerekiyor. Bir tık daha iyiydiler. Daha iyi savaştılar. Bocalasalar, gol yeseler bile oyunu bırakmadılar. Bunu sürdürülebilir hale getirmek lazım. Kaybedebilir kazanabilirdik. Bitmeyecek yani. Bu oyunun üstüne daha fazla koymak gerekiyor. Oynayabiliyoruz yani. İyi takım olursak 40-45 bin kişi stadyumda hepsi aynı sesle takımın yanında oldu. Allah bizi mahcup etmedi. Top kaybı sayımız iyi değil. Biz bu konuda henüz düşündüğümüz mesafeyi alamadık. Daha hızlı olan, oyunu kontrol eden olmamız lazım. Bu bizim eksikliğimiz, yeni değil. Onları düzelttiğimizde daha üst seviye takım olacağız. Bugün de vardı ama 20 dakikadan sonra mağlup duruma düşmeye rağmen aşırı istek vardı. Heyecan coşku vardı, ilk 20'de rahat değildik. Sonra rahatladık. Pas yapabilecek takımız, var yani."

"Mahcup olmamak için çok çalışmalıyım"

Deneyimli çalıştırıcı son olarak şunları söyledi: