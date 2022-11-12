Şenol Güneş, Rachid Ghezzal'ın yerine transfer istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sahalardan uzak kalacak olan Rachid Ghezzal yerine hızlı bir kanat oyuncusu transfer etmek istiyor.

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, lige verilecek Dünya Kupası arasında yapılacak Antalya kampı sonrası transferde harekete geçecek.

Güneş'in, sahalardan bir süre uzak kalacak Rachid Ghezzal'ın yerine hızlı bir kanat oyuncusu transferi etmek istediği öğrenildi.

Ghezzal, ABD'de ameliyat olmuştu

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki futbolcusu Rachid Ghezzal, geçtiğimiz günlerde ABD'de ayak ikinci parmak plantar plate yaralanması sebebiyle ameliyat olmuştu.

"Tedavilerle düzeleceği beklendi ama olmadı"

Tecrübeli oyuncunun durumuyla ilgili Serik Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası 4. Tur maçından sonra konuşan teknik direktör Şenol Güneş, "Ghezzal operasyon geçirdi. Tedavilerle düzeleceği beklendi ama olmadı. Süreyi doktor biliyor. Aradan sonra bakacağız. ABD'den gelince durumu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

3-4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor

Edinilen bilgilere göre Cezayirli oyuncu, 3-4 ay arasında sahalardan uzak kalacak. Yıldız oyuncunun şubat sonu ya da mart başı takıma dönmesi bekleniyor.

Ancak tedaviye vereceği yanıt ve fiziksel olarak nasıl dönüş yapacağı belirsizliğini koruyor.

Şenol Güneş, transfer istiyor

Mevcut kanat oyuncularının performansını yeterli bulamayan teknik adam Şenol Güneş'in, bu gelişme sonrası hızlı bir kanat oyuncusu transferi düşündüğü ifade edildi.

Kevin N'Koudou ve Nathan Redmond'ı şu an için iyi bir seviyede görmeyen teknik ekibin, Ghezzal kaybına da bu nedenle çok üzüldüğü kaydedildi.

Ghezzal, bu sezon 5 maçta forma giyebildi

Bu sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle Süper Lig'de 5 maçta oynayabilen Rachid Ghezzal, bunların üçünde ilk 11'de sahaya çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans gösterdi.