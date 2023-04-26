Şenol Güneş: Şampiyon olabiliriz

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, pazar günü Galatasaray'la Vodafone Park'ta oynayacakları karşılaşma öncesinde dün oyuncularıyla bir araya geldi.

Akşam antrenmanı öncesinde oyuncularını etrafına toplayan Güneş, taraftarları önünde çıkacakları maçtan zaferle ayrılmaları gerektiğinin altını çizdi.

Derbiden galibiyetle çıkmaları halinde ligin zirvesiyle aralarındaki puan farkının maç fazlasıyla 5'e ineceğini hatırlatan Güneş şunları söyledi:

"Şampiyonluk için bizi hiç hesaba katmadılar. Şimdi telaffuz edilmeye başlandık. Bu bir hayal değil. Sadece avantaj olarak geriyiz. Ancak kazanılacak çok maç var. Hepsini alalım, nerede olacağımızı sonra görelim. Mutlu son sadece bize bağlı değil. Ama bize endeksli denilebilir."