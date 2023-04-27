Şenol Güneş ve Okan Buruk'un derbi planı Süper Lig'de pazar günü kritik bir derbi oynanacak. Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi teknik adamların planı da belli oldu.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

İki takım için de oldukça önemli olan bu karşılaşmada sarı-kırmızılılar kazanması halinde şampiyonluk yolunda büyük bir adım atacak. Siyah-beyazlılar kazanırsa umutlar yeniden alevlenecek.

Teknik direktörlerin planları da belli oldu.

Önde hücum, hataya zorlayacak

Mutlaka kazanmak isteyen Şenol Güneş ve ekibi, Galatasaray'ın puan kaybettiği Fatih Karagümrük maçını mercek altına aldı.

Sarı-kırmızılı savunmanın yaptığı hataları dikkatle izleyen deneyimli teknik adam, özellikle hücum noktasında oyuncularına sürekli baskı yaptırıp, sarı-kırmızılıların güçlü bölgesi olan forvet hattına topun gelmesini önlemeye çalışacak.

Güneş, bu şekilde Galatasaray'ın yumuşak karnı olan kaleci ve savunma arasındaki iletişimsizlikten de gol bulmayı umuyor.

Beşiktaş'ın gol umudu ise Aboubakar ve Redmond olacak.

Galatasaray'ın planı hücum pres

Galatasaray ise deplasmanda seyirci avantajını da kullanmak isteyecek olan Beşiktaş'ı durdurmak için planını yaptı.

Okan Buruk, Redmond'un pas alışverişini önlemek için özel önlem alırken, Beşiktaş'a sürekli bir baskı planı oluşturdu.

Bu sayede topun siyah-beyazlıların yetenekli ayaklarına gelmesini önleyecek olan başarılı teknik adam, Icardi ve Mertens gibi oyunculardan da iyi bir şekilde yararlanmak için topu ön bölgede uzun süre tutmak istiyor.

Beşiktaş'ın savunma hattının zayıf olduğunu düşünen Buruk, ara paslarıyla defansın dengesini de bozmaya çalışacak.