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    Şenol Güneş ve Okan Buruk'un muhtemel 11'leri

    Şenol Güneş ve Okan Buruk'un muhtemel 11'leri

    Dev derbiye sayılı günler kala Beşiktaş ve Galatasaray cephesinde muhtemel 11'ler belli olmaya başladı. İki teknik adam da rakibinden 3 puanı almak istiyor.
    • 02.11.2022 - 10:17
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 11:09
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    Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

    Sarı-kırmızılılarda hedef mutlak galibiyet. Okan Buruk takımına verdiği 2 günlük iznin ardından dün sabah saatlerinde çalışmalara başladı.

    Okan Buruk savunmaya dikkati çekti

    Şenol Güneş'in Ümraniyespor maçındaki taktiğini analiz etmeye çalışan genç çalıştırıcı savunmadaki zaaflara dikkat çekti.

    Gol yemeye müsait bir savunma dörtlüsü olduğunu düşünen Buruk, kaleci Mert ve Ersin'in de formsuz olmasından yararlanmak istiyor.

    Şenol Güneş ve Okan Buruk un muhtemel 11 leri #1

    Galatasaray'ın muhtemel 11'i

    Oliveira ve Rashica gibi uzaktan şut atabilen futbolcularla Beşiktaş'ı zorlamak isteyen Okan Hoca'nın ilk 11 tercihinin şu şekilde olması bekleniyor:

    Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

    Şenol Güneş ve Okan Buruk un muhtemel 11 leri #2

    Şenol Güneş hatalara çözüm arıyor

    Beşiktaş cephesinde ise Şenol Güneş heyecanı devam ediyor. Takımın inancını yükselten deneyimli teknik adam, Ümraniye maçındaki eksikleri futbolculara adeta ezberletiyor.

    Video kayıtlarıyla hatalarını oyuncularına tek tek izleten Güneş, özellikle savunma ve orta sahadan daha dikkatli olmalarını istedi.

    Şenol Güneş ve Okan Buruk un muhtemel 11 leri #3

    Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

    Şenol Güneş'in sol bekte Masuaku ya da Umut Meraş'a görev vermesi beklenirken tecrübeli çalıştırıcının muhtemel 11'i şu şekilde:

    Mert, Rosier, Saiss, Tayyip, Masuaku (Umut), Josef, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Weghorst

    Şenol Güneş ve Okan Buruk un muhtemel 11 leri #4


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