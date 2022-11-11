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    Şenol Güneş'in Aboubakar'ı Muleka

    Şenol Güneş'in Aboubakar'ı Muleka

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Jackson Muleka ile bir görüşme yaparak oyuncuyu motive etti.
    • 11.11.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 10:28
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    Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı takıma büyük katkılar veren Vincent Aboubakar'ın bir benzerini yaratmak için harekete geçti.

    Derbide Galatasaray 'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-1 ile geçmişti. Siyah-Beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, kadro anlamında çalışmalarını sürdürürken daha önce kendisi döneminde fark yaratan Vincent Aboubakar'ın rolünü de üstlenecek ismi belirlemiş durumda.

    Şenol Güneş in Aboubakar ı Muleka #1

    "Yetenek sende var"

    Muleka ile özel bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli hoca, "Aboubakar ilk geldiğinde anlaşılmaz bir çekingenlik içindeydi. Bu durum yeteneklerini sahaya yansıtmasını geciktirdi. Ama pes etmeyip devam etti. Şimdi efsane forvet diye anılıyor. Benzer şeyler sende de var. Tıpkı onun gibi olabilir hatta daha iyisini yapabilirsin. Bu yetenek sende var" diyerek oyuncusunu motive etti.

    Beşiktaş'ta bu sezon toplam 12 resmi maça çıkan Jackson Muleka, 676 dakika süre aldı ve 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

    Şenol Güneş in Aboubakar ı Muleka #2



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