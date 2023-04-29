Şenol Güneş'in hedefi erken gol Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisinin ilk 15 dakikasında golü bulmayı hedefliyor.

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş'ta Şenol Güneş, daha önce Okan Buruk'a rakip olduğu maçlarda sadece bir yenilgi gördü.

İki teknik adam, daha önce resmi maçlarda 8 kez birbirlerine rakip oldu.

Oynanan maçların 6'sını Şenol Güneş'in, birini ise Okan Buruk'un takımları kazandı; bir karşılaşma berabere sona erdi. Kara Kartal'ın hocası, pazar akşamı da kazanıp farkı artırmayı amaçlıyor.

Hedef 15 dakikada golü bulmak

Pazar günü Dolmabahçe'de oynanacak dev derbi öncesi Beşiktaş teknik ekibi, takımın hücum hattını erken gol planıyla hazırlıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, Kartal'ın ön hücum üçlüsü; Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'dan yaklaşık 42 bin taraftarın da itici gücüyle birlikte büyük baskıyla maça başlayıp ilk 15 dakika içinde gol bulmasını istiyor.

Beşiktaş'ın bu sezon evinde oynadığı 14 maçın 9'unda ilk golü attığı maçların tamamını kazanmasını göz önünde bulunduran Güneş, daha önce Dolmabahçe'de hiç kaybetmedikleri Galatasaray karşısında şok bir golle öne geçip sonrasında zafere ulaşmayı hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, derbi galibiyetiyle birlikte zirve yarışındaki şanslarını artırmayı amaçlıyor.