Şenol Güneş'in hedefi şampiyonluk Lider Galatasaray’ı Vodafone Park’ta 3-1’lik skorla yıkan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında yüksekten uçmaya başladı. Şenol Güneş, kalan periyottaki 4 maçlarını da kazanıp 80 puana ulaşarak mutlu son için tüm sınırları zorlamayı hedefliyor.

Süper Lig’de hükmen 6 haftalık periyotta bir BAY ve 1 hükmen galip durumu olan Beşiktaş, 4 karşılaşmaya çıkacak. Teknik direktör Güneş, kalan periyottan 15 puan çıkarıp sezonu 80 puanla kapatmak istiyor.

Dolmabahçe'deki 3-1'lik derbi zaferi sonrası soyunma odasında ilk olarak oyuncularını tebrik eden ve ardından bu hedeflerinin altını çizen Güneş, tüm maçlarını kazanarak şampiyonluk için rakiplerinin puan kaybetmelerini bekleyecek.

Hedefi şampiyonluk

Ligde geçen sezon fırtına gibi esen Trabzonspor, 81 puanla şampiyonluk ipini göğüslemişti. Bunu göz önünde bulunduran Şenol Güneş, puan ve maç avantajı sıralamada üzerlerinde bulunan Galatasaray ile Fenerbahçe olsa da mutlu sona inanıyor.

Takımda yerli veya yabancı fark etmeksizin tüm isimler de şanslarını son ana kadar zorlamayı hedefliyor. Fenerbahçe ya da Galatasaray’la sezon sonunda ligi aynı puanda bitirmeleri halinde Kara Kartal, şampiyonluğu elde eden taraf olacak Beşiktaş, ikili averajda iki takımın da önünde yer alıyor.

Takıma izin verdi

Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş, derbi zaferi sonrasında oyuncularına 1 günlük izin verdi. Takım, bugün saat 18.15’te Nevzat Demir Tesisleri’nde basına açık olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarına başlayacak.