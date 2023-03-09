Şenol Güneş'in kozu Alexandru Maxim Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, yeni transfer Alexandru Maxim'i Başakşehir karşısında ilk 11'de görevlendireceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Gaziantep'ten transfer ettiği ve ilk maçına Ankaragücü formasıyla çıkan Alexandru Maxim'in, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynanacak Başakşehir maçında ilk 11'de görevlendireceği öğrenildi.

Büyük beğeni toplamıştı

Ankaragücü maçının 84. dakikasında oyuna giren Rumen 10 numara, siyah-beyazlı takımda ilk kez forma giymesine karşın, topla buluştuğu anlarda yaptığı şık hareketlerle büyük beğeni toplamıştı.

5 gol 10 asist

Bu sezon Gaziantep FK ve Beşiktaş'ta toplam 26 resmi maça çıkan Alexandru Maxim, bu maçlarda 5 gol 10 asist kaydetti.