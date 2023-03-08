Şenol Güneş'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus'un başlattığı play-off tartışmalarına dahil olan tecrübeli teknik adam, bu ve benzeri istekleri normal karşıladığını söyledi.

"Play-off, puan silmek, puan kazandırmak... Bunlar sezon başında yapılan şeylerdir. Sezon ortasında yapılan her şey hatadır. Ama olağanüstü bir olay olduğu için saygıyla karşılıyoruz. Ortak karar alınması lazım. Ne karar alınırsa saygı duyarız ama alınacak kararlar geleceği de etkileyebilir. Çok fazla dağınıklık oldu."