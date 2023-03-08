Şenol Güneş'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Jorge Jesus'un başlattığı play-off tartışmalarına dahil olan tecrübeli teknik adam, bu ve benzeri istekleri normal karşıladığını söyledi.
"Play-off, puan silmek, puan kazandırmak... Bunlar sezon başında yapılan şeylerdir. Sezon ortasında yapılan her şey hatadır. Ama olağanüstü bir olay olduğu için saygıyla karşılıyoruz. Ortak karar alınması lazım. Ne karar alınırsa saygı duyarız ama alınacak kararlar geleceği de etkileyebilir. Çok fazla dağınıklık oldu."
"Kadınlarımız her işi yapıyor"
8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında da konuşan deneyimli isim, kadınların geri kalan 364 günde de unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.
"Kadınlarımıza bugünü verip, 364 günü erkekler olarak kullanırsak doğru yapmayız. Erkekler de önemli ancak bütün işleri kadınlarımız yapıyor. Hepimizi yönlendiren, eğiten kadınlardır. Bunu 8 Mart'ta söyleyip geçiştirmeyelim."