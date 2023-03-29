Şenol Güneş'ten Beşiktaş yönetimine rapor: 4 futbolcuyu takımda tutun

Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Beşiktaş'ta tek hedef, kalan maçları kazanıp ligi üst sırada bitirmek.
Teknik direktör Şenol Güneş ise gelecek sezonun yapılanmasını sürdürüyor. Şampiyonluğa ulaşmak isteyen tecrübeli teknik adam, yönetime sunduğu raporda sözleşmesi biten 4 ismin takımda kalması gerektiğini savundu.
4 isim için olumlu rapor
Güneş'in Çebi yönetimine verdiği raporda Masuaku, Cenk, Tayfur Bingöl ve Redmond için 'takımda kalmalı' dediği öğrenilirken, özellikle Tayfur Bingöl'ün hırsından çok memnun olduğu da gelen haberler arasında.
Öte yandan Şenol Güneş'in takımda istediği Redmond'un ise Premier Lig'e dönmek istediği kaydedilirken, diğer 3 futbolcunun kalmaya sıcak baktığı biliniyor.
Liderle 11 puan fark var
26. hafta itibarıyla 49 puanı bulunan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde bulunuyor.