Şenol Güneş'ten Gedson Fernandes'e uyarı

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Gedson Fernandes'e Şenol Güneş'ten uyarı geldi.
Siyah-beyazlı takımda oynadığı futbolla alkış alan Portekizli oyuncuya hücuma katkı sağlaması gerektiğini aktaran tecrübeli hoca, 24 yaşındaki yıldızın kaleyi sık sık yoklaması için de talepte bulundu.
5 asist yaptı
Siyah-beyazlı forma altında bu sezon 23 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu şu ana dek 5 asist yaptı.
Öte yandan Gedson Fernandes'i Crystal Palace'ın istediği iddia ediliyor. Başarılı oyuncunun sezon sonunda Premier Lig'e gitmesi bekleniyor.