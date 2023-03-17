Şenol Güneş'ten Gedson Fernandes'e uyarı Beşiktaş'ta Şenol Güneş, yıldız oyuncu Gedson Fernandes'e hücumda daha fazla katkı yapması için uyarılarda bulundu.

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Gedson Fernandes'e Şenol Güneş'ten uyarı geldi.

Siyah-beyazlı takımda oynadığı futbolla alkış alan Portekizli oyuncuya hücuma katkı sağlaması gerektiğini aktaran tecrübeli hoca, 24 yaşındaki yıldızın kaleyi sık sık yoklaması için de talepte bulundu.

5 asist yaptı

Siyah-beyazlı forma altında bu sezon 23 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu şu ana dek 5 asist yaptı.

Öte yandan Gedson Fernandes'i Crystal Palace'ın istediği iddia ediliyor. Başarılı oyuncunun sezon sonunda Premier Lig'e gitmesi bekleniyor.