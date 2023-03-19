Şenol Güneş'ten Jorge Jesus'a sert cevap

Süper Lig’de 26. hafta maçında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile Fatih Tekke’nin ekibi İstanbulspor hakem Ali Şansalan yönetiminde Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbulspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Maçlar sahada değil masada kazanılıyor." şeklindeki ifadesi ile ilgili,

diyerek sözlerini tamamladı.

Milli takım arası sonrası Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçla ilgili değerlendirmede bulunan Güneş,

"Derbiye daha çok var. 14 oyuncu milli takımlara gidecek. Çarşamba günü idmanlara başlayacağız. Giden oyuncuların ne durumda geleceğini bilmiyoruz. Ligin ertelenmesi, bazı maçların ertelenmesi dengeleri bozdu. Bazı değişiklikler yapmamız gerekebilir. Onları yapamayacağız gibi gözüküyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. O maçı iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz."