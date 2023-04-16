Şenol Güneş'ten N'Koudou ve Muleka'ya eleştiri Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 29. haftasında konuk oldukları Trabzonspor ile golsüz berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşılaştığı mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Beşiktaş bu yıl ya da gelecek yıl şampiyon olur ya da olmaz. Ama oyun böyle olamaz. Gole ihtiyacımız olduğu için Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'yı kullandım ama demek ki yanlış yapmışız. Belki N'Koudou'yu daha geç alabilirdik. Arkaya koşularıyla iş yapmasını bekledik. Haklı olarak o da hiç oynamadığını söyleyebilir, mazereti çok olabilir. N'Koudou ve Muleka bu kadar kötü oynayamaz" ifadelerini kullandı.