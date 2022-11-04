Şenol Güneş'ten Okan Buruk taktiği

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, futbolcularına uzaktan sık sık şut denemeleri yönünde talimat verdi.

Beşiktaş, Galatasaray’a konuk olduğu son 12 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanırken (2B, 8M) 2015-16 ve 2016-17’deki bu galibiyetlerde takımın başında bulunan Şenol Güneş yine bu istatistiği devam ettirmekte kararlı.

Siyah beyazlılar ezeli rakip ile oynanacak zorlu karşılaşma için taktik antrenmanlarını sürdürürken tecrübeli teknik adam da Galatasaray ile yaptığı analizleri takımıyla paylaşmaya devam ediyor.

"Emre ve Kerem'in boşluklarını değerlendirin"

Güneş’in öğrencileri ile yaptığı toplantılarda sarı kırmızılı takımda özellikle 3 oyuncuya dikkat edimesini istediği öğrenildi.

Bunların ikisi Galatasaray’ın sol kanadında önlü-arkalı oynaması beklenen Emre Taşdemir ve Kerem Aktürkoğlu. Ofansif özelliklere sahip bu ikinci oyuncunun yapacağı bindirmeler için savunmacıları uyaran Şenol Güneş, hücum oyuncularından da Emre ve Kerem’in yaratacağı boşlukları değerlendirmelerini istedi.

"Muslera'ya uzaktan şut atın"

Deneyimli teknik adamın ayrıca Galatasaray orta sahasının lideri olan, direnci ve temposuyla dikkat çeken Lucas Torreira’nın hem hücumda hem de savunmada kilit bir rol üstlendiğine vurgu yaparak bu oyuncuya rahat alan bırakılmaması gerektiğini anlattı.

Güneş ayrıca savunmadan riskli hareketlerden kaçınmaları uyarısında bulunurken hücum hattındaki futbolculardan Fernando Muslera’ya uzaktan şut atmalarını istediği ifade edildi.