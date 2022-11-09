Şenol Güneş'ten sürpriz stoper raporu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın 5 stoperi hakkında da rapor hazırladı. Başarılı teknik adamın tüm stoperler için de olumsuz konuşması dikkat çekti.

Bu sezon savunma hatalarından çok çeken ve 10 maçta kalesini gole kapatamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, devre arasında stopere takviye yapılmasını isterken mevcut oyuncular için bir analiz hazırlayıp yönetime sundu.

Tecrübeli hoca, kadrodaki 5 stoperi incelediği raporunda 2 isme "Gönderilsin" notu düşerken Saiss ve Tayyip Talha için de olumsuz konuşması dikkatlerden kaçmadı.

İşte Güneş'in hazırladığı savunma analizi:

Romain Saiss: İyi ancak yeterince hızlı değil.

Tayyip Talha: İstekli fakat Saiss'le tam uyum sağlamış değil. Oyun kurmada yetersiz.

Montero: Fizik gücü olarak yetersiz. Hem hava toplarında hem ikili mücadelelerde istenen seviyede değil. Kiralanabilir ya da gönderilebilir.

Welinton: Çok ağır ve hataya açık bir oyuncu. Devre arasında gönderilebilir.

Emrecan: Çok genç ve bu nedenle yeterli tecrübede değil. Gelişime ihtiyacı var.

Avrupa tecrübesi olan stoper istiyor

Güneş bu analiz sonrası yapılmasını istediği stoper takviyesinin özelliklerini de şöyle açıkladı. "Avrupa tecrübesi olan. Geriden oyun kurabilen sol ayaklı bir savunmacı devre arası için düşünülebilir." dedi.

Beşiktaş için stoper adayları dillendirilmeye başlarken listeye bir isim daha girdi. Şenol Güneş Atletico Madrid'den Felipe'yi onayladı.

Atletico Madrid'de adı ocak ayında takımdan ayrılacaklar listesinin başına yazılan 33 yaşındaki Brezilyalı stoper için Güneş'in "olur" verdiği belirtildi.

Siyah-beyazlı takımın listesine orta saha adayları da girmeye başladı. Transfer komitesinin, Dele Alli'nin yetersiz performansı nedeniyle ofansif orta saha arayışına başladığı belirtilirken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncular üzerinde araştırmalara start verildiği gelen haberler arasında.