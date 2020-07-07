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- Serdar Aziz ve Feghouli, PFDK'ya sevk edildi
Serdar Aziz ve Feghouli, PFDK'ya sevk edildi
- Haber Merkezi
- 07.07.2020 - 19:51
TFF Hukuk Müşavirliği; Göztepe maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe stoperi Serdar Aziz'in "hakaret" nedeniyle ve Trabzonspor maçında rakibine tekme atması nedeniyle kırmızı kartla oyun dışına atılan Galatasaraylı futbolcu Feghouli'nin, "kural dışı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesine karar verdi.
TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamalar şu şekilde:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SERDAR AZİZ'in 04.07.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. uyarınca 05.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
''GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu SOFIANE FEGHOULI'nın 05.07.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. uyarınca 06.07.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''