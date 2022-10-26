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    Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e hadisli gönderme

    Serdar Saatçı'dan Valerien Ismael'e hadisli gönderme

    Sezon başında teknik direktör Valerien Ismael'le tartıştıktan sonra kadro dışı bırakılan ve Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, eski teknik direktörüne hadis-i şerifle göndermede bulundu.
    • 26.10.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 15:33
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    Sezon başı hazırlık kampında Viktoria Plzen'le oynanan dostluk maçında teknik direktör Valerien Ismael'le tartışan ve kadro dışı bırakılan ardından da Portekiz ekibi Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'dan, ilginç bir paylaşım geldi.

    Portekiz ekibinde henüz bekleneni veremeyen ve B takımına gönderilen 19 yaşındaki oyuncu, Ismael'in kovulmasının ardından Twitter hesabından eski hocasına göndermede bulundu.

    Serdar Saatçı dan Valerien Ismael e hadisli gönderme #1

    Hadis-i şerif paylaştı

    Serdar Saatçı, Hz. Muhammed'in (s.a.v.), "İncittiğiniz gönlün, kırdığınız kalbin bedduasından korkun." hadis-i şerifini paylaştı.

    Bu manidar hareket genç oyuncunun, Valerien Ismael'e yaptığı bir gönderme olarak algılandı.

    Serdar Saatçı, Braga kariyerine kötü başladı - HABERİ

    Serdar Saatçı dan Valerien Ismael e hadisli gönderme #2


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