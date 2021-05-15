Sergen Yalçın 18 yıl sonra Fatih Terim'e karşı yine üstün geldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezonu şampiyon bitirerek ezeli rakibi Galatasaray'ı saf dışı bırakmış oldu. Bu olay akıllara 18 yıl önceki golü getirdi.

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Beşiktaş oldu. Uzun bir aranın ardından üç büyüklerin aynı anda şampiyonluk yarışına girdiği sezon 21 takımla oynanarak da bir ilk oldu.

YILLAR ÖNCE GELEN SES: SERGEN ATTI ŞAMPİYONLUK GELDİ

Fatih Terim'in eski öğrencisi olan Sergen Yalçın 2003 yılındaki efsane Beşiktaş şampiyonluğunda da tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Galatasaray'ı attığı golle saf dışı bırakarak kupanın sahibi olmuştu.

Bu olaydan tam 18 yıl sonra siyah-beyazlı takımın teknik direktörü olan Sergen Yalçın yine zorlu bir sezonda Galatasaray Teknik Direktörü alt ederek ligi zirvede bitirmiş oldu.